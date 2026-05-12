소유, 뮤비 촬영 중 에스컬레이터 추락…응급실 긴급 이송 ‘아찔’

소유가 뮤직비디오 촬영 중 응급실로 이송됐다. 출처=유튜브 채널 ‘소유기’ 영상 캡처

가수 소유가 신곡 뮤직비디오 촬영 중 응급실로 긴급 이송되는 아찔한 사고를 당했다.

지난 11일 소유의 공식 유튜브 채널 ‘소유기’에는 ‘뮤비 찍다 응급실 행이라니’라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에는 소유가 신곡 뮤직비디오 촬영 리허설 도중 예기치 못한 사고를 당하는 긴박한 현장 상황이 담겼다.

사고는 지하철역 에스컬레이터 신 촬영 준비 중 발생했다. 소유는 리허설 과정에서 순간적으로 중심을 잃고 에스컬레이터 아래로 굴러 떨어졌으며, 곧바로 인근 병원 응급실로 이송됐다.

갑작스러운 사고에 제작진은 긴급 대책 회의를 소집하고 해당 장면 촬영 취소까지 고려했으나 소유는 응급 처치를 받은 뒤 약 2시간 만에 현장으로 복귀해 모두를 놀라게 했다.

현장에 돌아온 소유는 “단순 타박상”이라며 스태프들을 안심시켰다. 그는 “사고 당시 너무 놀라 비명을 지른 것도 기억이 나지 않는다. 응급실에 갔더니 혈압이 너무 낮게 나올 정도였다”고 긴박했던 상황을 회상했다.

특히 소유는 “통증이 계속되는 와중에도 ‘지하철 신을 꼭 찍어야 한다’는 생각뿐이었다”며 “원래는 CT 검사 결과까지 확인해야 했지만, 촬영을 마무리하기 위해 병원을 나섰다”고 전하며 남다른 프로 정신을 드러냈다.

한편 소유는 지난달 세 번째 EP ‘오프 아워스(Off Hours)’를 발매하고 활발한 활동을 이어가고 있다. 이번 앨범은 바쁜 일상 속에서 온전히 자신에게 집중하는 시간이라는 의미를 담아 리스너들의 호평을 받고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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