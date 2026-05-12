EVERGLOW, ‘RE:CODE’로 글로벌 투어 진행

사진=치타컴퍼니

에버글로우가 글로벌 투어를 이어나간다.

걸그룹 EVERGLOW(에버글로우)가 ‘2026 EVERGLOW WORLD TOUR [RE:CODE]’ 북미지역 투어를 마무리했다고 12일 밝혔다.

지난 3월 에버글로우(EVERGLOW)의 네번째 미니앨범 ‘CODE’ 발매이후 서울콘서트를 시작으로 진행되고 있는 ‘2026 EVERGLOW WORLD TOUR [RE:CODE]’가 뉴욕·달라스·샌프란시스코·로스앤젤레스·캘거리·토론토·몬트리올 7개 도시에서 성황리에 마무리됐다.

오랜시간 에버글로우를 기다려왔던 현지팬들에게 에버글로우의 새로운 음악과 확장된 컨셉트로 한층 업그레이드 된 퍼포먼스를 선보이며 한층 성장한 모습을 보여줬다.

여기에 그치지 않고 곧바로 5월 13일 멕시코시티를 시작으로 남미 3개 도시, 유럽 7개 도시 투어 일정을 돌며 월드투어의 열기를 고조시킬 전망이다.

이번 ‘2026 EVERGLOW WORLD TOUR [RE:CODE]’는 EVERGLOW(에버글로우)가 새로운 체제와 방향성 아래 선보이는 첫 월드투어다.

소속사 치타컴퍼니 관계자는 “이번 월드투어는 EVERGLOW(에버글로우)의 현재와 앞으로의 방향성을 함께 보여주는 프로젝트”라고 밝혔다.

한편 EVERGLOW(에버글로우)는 이번 월드투어 이후 또 새로운 컨셉트의 앨범 발매준비를 하며 하반기에도 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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