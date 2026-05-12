아이소이, 상반기 쇼핑 축제 ‘2026 슈퍼 아이소이 위크’ 진행

아이소이 ‘슈퍼 아이소이 위크’ 진행. 사진=아이소이

유해의심성분 없는 식물유래 기능성 화장품 브랜드 아이소이가 1년에 한 번 찾아오는 프로모션 ‘2026 슈퍼 아이소이 위크(이하 슈아위)’를 진행한다고 12일 밝혔다.

브랜드에 따르면 슈아위는 고객들의 꾸준한 성원에 보답하기 위해 마련된 연중 최대 규모의 쇼핑 축제다. 특히 올해는 고객이 직접 참여할 수 있는 ‘슈아위 주문 폭주! 소이를 도와줘’ 모바일 게임 콘텐츠를 새롭게 선보인다. 쇼핑 과정에 엔터테인먼트 요소를 더해 고객이 브랜드에 더 몰입할 수 있도록 돕고 게임 참여 결과에 따라 풍성한 사은 혜택을 연계해 축제 분위기를 고조시킨다.

5월 11일부터 5월 17일까지 이어지며 아이소이 베스트셀러는 물론 신제품까지 포함한 전 품목을 대상으로 압도적인 할인율과 풍성한 사은 혜택을 선사한다.

아이소이 공식몰 신규 가입자와 웰컴 등급 고객을 대상으로 브랜드 시그니처 아이템을 특가에 경험할 수 있는 ‘첫 구매 특가 이벤트’부터 기존 고객을 위한 혜택을 준비했다. ▲로즈PDRN 잡티세럼 ▲장수진 수분크림 ▲응급진정세럼 ▲샴푸바 ▲장수진 수분크림 ▲TXA백광기미크림 등 아이소이의 대표 인기 제품들로 구성됐다.

구매 혜택 또한 고객을 위해 대폭 강화됐다. 이벤트 기간 내 결제 시 기존 2%였던 포인트 적립률을 10%로 5배 상향해 지급하며 30만 원 이상 구매 고객에게는 적립금 1만 원을 추가로 증정한다. 또한 실 결제 금액 10만 원 이상 고객에게는 탄탄한 피부 탄력을 선사하는 ‘코어탄력크림EX(20ml)’를 증정해 실질적인 혜택의 폭을 넓혔다.

한편, 아이소이 슈아위 이벤트 관련 자세한 사항은 아이소이 공식 홈페이지 및 인스타그램을 통해 확인 가능하다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]