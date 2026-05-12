자동차 검사도 대행이 가능하다고?…연차 내지말고 ‘차방정’으로 해볼까

롯데렌터카의 차방정 앱이 자동차 검사 대행 등 각종 서비스로 자동차 운전자들 사이에서 입소문이 나고 있다.

“이것 때문에 연차까지 내야 한다는 게 솔직히 화 나요. 주말은 이미 일정이 꽉 차서 예약이 안되니깐요. 자동차 가진 죄라고 할 수 있겠지만 직접 검사소 방문하는 시간을 따로 내야 하니 어쩔 수 없죠.”

국산 준대형 승용차 소유자인 40대 직장인 박모 씨는 5월 가정의 달을 맞아 가족들 챙기느라 연차를 이미 많이 사용한 상태에서 자동차 검사 통지를 받고 난감해 하고 있었다. 자동차 종합∙정기검사는 신차 출고 4년 후부터 2년마다 이행해야 하는 법적 의무다. 기한을 놓치면 최대 60만원의 과태료도 물게 된다. 그러나 바쁜 직장인들은 발품을 팔아 예약하고 검사소 대기실에서 금쪽같은 연차를 소진해야 하는 현실이 늘 안타까울 따름이다. 설상가상으로 불합격 판정 시 겪어야 할 재검사도 큰 부담이다.

이런 상황에서 최근 직장인들 사이에서는 롯데렌터카 ‘차방정(내 차 관리 방법의 정답)’이 제공하는 ‘자동차 검사 대행 서비스’가 관심을 얻고 있다. 차주 대신 전문 대행 기사가 자동차 종합∙정기 검사 전 과정을 한번에 처리해주기 때문에 시간과 수고를 획기적으로 줄여주기 때문이다.

이용 방법도 간단하다. 차방정 앱에 차량번호만 입력하면 차량 정보와 필수 검사 항목이 자동으로 조회된다. 결제 완료 후 해피콜을 통해 일정과 장소가 확정된다. 이후 전문 기사가 차량이 있는 곳으로 직접 방문해 차를 가져가는 것부터 검사, 반납까지 모든 과정을 2시간 내외로 마무리한다. 차주는 평소처럼 업무에 집중하는 사이 앱을 통해 검사 결과를 확인하면 그만이다.

과거 불합격 판정으로 재검사를 받느라 제대로 고생한 경험이 있는 30대 직장인 서모 씨는 올해 초 처음으로 이 서비스를 이용해봤다. 서 씨는 “검사 예약 후 깜빡 잊고 있었는데 알림톡으로 일정 안내 메시지가 오고 검사 전날에도 재차 확인 메시지가 와서 안심이 됐다”고 후기를 전했다.

다른 이용자들의 후기 또한 긍정적이다. 50대 직장인 한모 씨는 “직접 찾아가지 않아도 된다는 것만으로도 너무나 만족스러웠다”면서 “업무 중 잠깐 시간을 내어 차량을 넘겨주기만 하면 되니 무척 효율적이었다. 자동차 등록증과 신분증, 차 키를 건네드리는 게 전부였다”고 만족감을 드러냈다.

가격 역시 합리적이다. 지역, 날짜, 시간은 물론 차종에 따라서도 할증 요금을 요구하는 일반적인 대행 업체들과 달리, 차방정은 검사비와 대행비를 모두 포함한 균일가 체계를 적용했다. 이에 따라 이용자는 전국 어디서나 추가 비용에 대한 우려 없이 동일한 가격으로 서비스를 누릴 수 있다. 앱 예약 단계에서 금액을 확인할 수 있어 안심이다.

롯데렌탈의 다양한 자동차 관련 서비스들.

스트레스 없는 사후 관리도 빼놓을 수 없다. 법정검사에서 불합격 판정을 받으면 10일 이내에 재검사를 마쳐야 하는데 차방정은 바쁜 차주들을 위해 불합격 시 별도의 예약 없이 당일 즉시 재검사를 진행한다. 특히 현장에서 수리 가능한 항목은 이용자 동의 하에 정비 후 재검사까지 한 번에 완료할 수 있다. 이때 발생하는 정비비 외에 재검사 수행에 따른 추가 대행료는 청구하지 않아 더욱 경제적이다.

또 차방정은 검증된 공식 대행업체가 전 과정을 책임질 뿐만 아니라 기사 전원이 전용 보험에 가입돼 있어 차량 인도부터 반납까지 이동 중 발생할 수 있는 사고 걱정 없이 안심하고 이용할 수 있다.

이밖에 롯데렌터카 차방정은 법정검사 대행을 넘어 차량 유지 관리 전반을 아우르는 다채로운 서비스를 제공 중이다. 대표적으로 ‘차방정 방문정비’는 전담 책임 정비사가 고객이 원하는 곳에 방문해 엔진오일, 배터리 등 소모품 교체와 18가지 무상 점검을 제공한다. 평일 정비소 방문이 어려운 직장인과 사업자, 정비 경험이 부족한 초보 운전자들로부터 좋은 평가를 받고 있다.

무료로 제공되는 ‘내 차 관리 서비스’를 활용하면 내 차의 주요 정보를 파악하기가 한결 수월해진다. 3년 후 예상 중고차 시세부터 과거정비이력, 제조사 보증 수리 정보, 리콜 이력까지 클릭 한 번으로 조회해 체계적으로 차량 관리가 가능하다. 여기에 운전자에게 필요한 실용적인 혜택으로 구성한 구독형 서비스 ‘차방정 플러스 멤버십’도 운영 중이다. 일정 금액의 월 구독료로 주유, 세차, 주차 1만원권은 물론 단기렌터카와 방문 정비 할인 등 월 실속 있는 혜택을 매월 지원받는다.

롯데렌터카 관계자는 “올해 초 출시된 차방정 자동차 법정검사 대행 서비스가 검사소 방문을 위해 연차를 써야 했던 3050 직장인 고객들로부터 높은 만족도를 얻고 있다”며 “앞으로도 바쁜 현대인의 차량 관리 부담을 덜어드릴 수 있도록 차방정 서비스를 지속적으로 고도화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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