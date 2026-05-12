[팬덤 와글와글] 이성민 수상소감 논란 일파만파…“본인들만 자격 있나” 신세경 SNS엔 응원 봇물

배우 이성민이 지난 8일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제62회 백상예술대상에서 레드카펫을 밟고 있다. [사진=뉴시스]

배우 이성민이 수상 소감에서 동료 배우가 상을 받지 못해 욕했다는 취지의 농담 섞인 발언으로 뭇매를 맞고 있다. 현장에 수상자가 자리하고 있음에도 감독과 배우의 관련 발언이 이어져 “당사자가 있는 공식 석상에서 무례하다”는 비판이 잇따르는 상황이다.

지난 8일 열린 제62회 백상예술대상에서 이성민은 영화 ‘어쩔수가없다’로 영화 부문 남자 조연상을 받았다. 이성민은 수상 소감 도중 “염혜란 씨가 후보에 올라 얼마나 떨렸는지 모른다”며 “혜란이가 못 받아서 속으로 욕도 했다”고 같은 작품에서 호흡을 맞춘 염혜란을 언급했다. 앞서 진행된 영화 부문 여자 조연상 부문에서 영화 ‘휴민트’의 신세경이 염혜란 등을 제치고 수상의 영광을 안았기 때문이다. 이성민은 작품을 연출한 박찬욱 감독에게는 “앞으로 감독상, 남녀 연기상도 꼭 받길 바란다”고 응원했다.

염혜란 수상 불발에 대한 어쩔수가없다 팀의 농담은 계속 이어졌다. 영화 부문 작품상을 받은 박 감독은 “(수상) 결과를 보니까 공정한 심사가 이뤄졌다는 확신이 든다. 물론 염혜란 씨는 지금 동의하지 않겠지만 이해하시라. 신세경 씨도 참 잘하지 않았나. 이렇게 실없는 농담을 하고 있지만 어쩔수가없다가 그런 작품”이라고 말했다. 또한 이후 방송 부문 조연상 시상자로 무대에 오른 염혜란은 “방금 떨어진 염혜란이다”라고 자신을 소개했다.

수상자가 현장에 함께 있는데도 동료 배우가 상을 못 받아 욕을 했다는 이성민의 발언은 지나치게 경솔한 발언이라는 비판이 이어지고 있다. 특정 심사 결과에 공개적으로 의문을 제기하는 뉘앙스로 비치는 것을 넘어 정당하게 상을 받은 신세경의 수상을 깎아내리는 듯한 취지로 읽혔기 때문이다.

온라인상에서는 “농담이라 해도 상을 받은 다른 배우가 있는데 경솔한 발언이다. 상 받고 본인 이름 자꾸 언급되는 신세경도 당연히 불편했을 것”, “염혜란에게 건넨 위로였다고 해도 공식 석상에서 하니 문제인 것”, “아무리 농담이어도 그렇게 말하면 상 받은 사람은 뭐가 되나. 다른 배우는 안중에도 없는 것” 등 성토하는 목소리가 높다.

박 감독과 염혜란의 발언은 이성민의 발언을 무마하기 위한 센스 있는 농담이라고 보는 시선도 적지 않다. 이성민의 발언으로 혹여나 불쾌했을 신세경에게 “잘했다”고 활약을 언급하며 상황을 수습하려는 의도라는 것이다. 일부 누리꾼은 “재치있게 신세경과 염혜란을 위로하는 의도였을 것”, “염혜란은 자기소개를 자조적으로 농담한 것으로 보인다” 등의 반응을 보였다.

다만 같은 자리에서 특정 팀이 계속해서 언급하는 것은 결코 적절하지 않다는 의견이 우세한 상황이다. 누리꾼은 “한 번이었어야 농담으로 읽힐 텐데 같은 팀에서 돌아가며 언급하는 건 문제”, “신세경과 함께 대화를 주고받는 상황도 아니고, 본인들끼리 공식 석상에서 반복해서 언급하니 비꼬는 것으로 읽힌다” 등이라고 지적했다.

신세경은 별다른 언급을 하지 않았지만 SNS에는 응원 댓글이 이어지는 중이다. 누리꾼은 “후배가 상 받으면 더 축하해야지, 선배들이 뭐하는 짓인지 본인들만 연기했나”, “어떤 안 좋은 소리가 들려도 무시해라. 상 받을 자격이 있다” 등 신세경의 SNS에 댓글을 달며 응원을 보내고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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