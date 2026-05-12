NHN, AI GPU 투자 속 외형 성장…1분기 매출 11.9%↑

NHN 사옥 플레이뮤지엄. NHN 제공

NHN이 게임과 결제, 클라우드 등 핵심 사업 전반의 성장세에 힘입어 올해 1분기 외형 확대를 이어갔다. 특히 인공지능(AI) 인프라와 GPU 사업을 미래 성장 동력으로 내세우며 기술 사업 강화에 속도를 내는 모습이다. 다만 선제적인 AI 인프라 투자 비용이 반영되면서 영업이익은 소폭 감소했다.

NHN은 12일 2026년 1분기 연결 기준 매출이 전년 동기 대비 11.9% 증가한 6714억원을 기록했다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 5.0% 감소한 263억원으로 집계됐다.

사업 부문별로는 게임 사업이 안정적인 성장 흐름을 이어갔다. 1분기 게임 부문 매출은 전년 동기 대비 6.8%, 전 분기 대비 1.3% 증가한 1278억원을 기록했다. 특히 지난 2월 적용된 웹보드게임 규제 환경 변화 영향으로 이용자당 평균 매출이 상승하면서 웹보드게임 전체 매출은 전년 동기와 전 분기 대비 각각 11% 성장했다.

일본 모바일 게임 사업도 호조를 보였다. ‘라인 디즈니 츠무츠무’는 12주년 이벤트와 ‘명탐정 코난’ 협업 효과에 힘입어 1분기 매출이 전년 동기 대비 47%, 전 분기 대비 94% 증가했다. ‘#콤파스’ 역시 지난 4월 누적 다운로드 2000만건을 돌파한 데 이어 ‘체인소맨’ 협업으로 iOS 매출 순위 1위를 기록하는 등 흥행세를 이어갔다.

결제 사업은 NHN 실적 성장을 견인했다. 결제 부문 매출은 전년 동기 대비 22.1%, 전 분기 대비 2.6% 증가한 3546억원을 기록했다. NHN KCP는 계절적 비수기에도 거래대금이 전년 동기 대비 21% 증가했고, 페이코 역시 기업복지솔루션 사업 성장에 힘입어 거래금액이 33% 늘었다. 특히 식권 사업에서는 거래 규모 기준 업계 선두를 유지했다.

기술 부문 매출은 전년 동기 대비 19.0% 증가한 1257억원으로 집계됐다. 다만 지난해 4분기 공공 부문 매출 집중에 따른 역기저 효과로 전 분기 대비로는 9.6% 감소했다. NHN클라우드는 전년 동기 대비 20.2% 성장했고, 일본 기술법인 NHN테코러스 역시 AWS 리세일 사업 확대에 힘입어 18.4%의 매출 성장률을 기록했다.

기타 부문 매출은 847억원으로 전년 동기 대비 18.9%, 전 분기 대비 10.0% 감소했다. 반면 NHN링크는 공연 제작 등 사업 포트폴리오 다각화 효과로 전년 동기 대비 32.3% 성장했다.

NHN은 올해 남은 기간 동안 핵심사업 중심의 신규 성과 창출에 매진할 방침이다.

게임부문에서는 지난 3월 런칭한 ‘디시디아 듀엘럼 파이널판타지’가 안정적인 트래픽을 유지하며 초기 신작 출시 효과를 이어가고 있다. 또한 주력인 웹보드게임에서는 모바일 포커 게임 ‘한게임 로얄홀덤’의 오프라인 대회 ‘HPT(Hangame Poker Tour)’가 연속적인 흥행을 이어가고 있는 가운데, 고객과 직접 소통할 수 있는 주기적인 오프라인 대회로 차별화된 경험을 제공해 나갈 방침이다.

AI와 GPU 사업을 중심으로 기술 경쟁력 강화에도 집중한다. NHN클라우드는 정부 ‘GPU 확보·구축·운용지원 사업’의 일환으로 서울 양평 리전에 구축한 수냉식 기반 GPU B200을 지난 3월 말부터 본격 가동하고 있다. 또 광주 국가 AI데이터센터에 초고사양 GPU B300 구축을 추진하며 ‘2026년 국가 AI데이터센터 고도화 사업’ 공급사로 선정됐다.

최근에는 AI 인프라 전문기업 베슬AI와 GPU 공급 계약을 체결하며 200억원 이상의 매출 창출도 기대하고 있다. NHN은 이를 기반으로 국내 AI 클라우드 서비스 제공사업자(CSP) 시장 내 점유율 확대에 속도를 낼 방침이다.

국방 분야 디지털 전환 시장 공략도 강화한다. NHN두레이는 국방부 협업 플랫폼 ‘국방이음’을 올 하반기 전군 30만명 규모로 확대할 계획이며, NHN클라우드는 방위사업청의 ‘연합지휘통제체계 성능개량 체계개발 사업’에도 참여한다.

이와 함께 NHN은 주주환원 정책의 일환으로 이날부터 총 167억원 규모의 자기주식 매입에 나선다. 회사는 취득 완료 직후 매입 물량 전량을 소각할 예정이다.

정우진 NHN 대표는 “1분기에도 핵심 사업 전반이 고르게 성장하며 외형 확대를 이어갔다”며 “AI GPU 사업 본격화를 위한 선제적 투자로 일시적인 수익성 부담은 있었지만, 기술 경쟁력을 바탕으로 대규모 GPU 사업 수주가 이어지고 있는 만큼 올해 기술 사업 부문에서 의미 있는 실적 개선을 기대하고 있다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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