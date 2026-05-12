'1주년' 케데헌, 더현대 팝업 뜬다…亞 순차 개최

케이팝 데몬 헌터스 스틸컷. 넷플릭스 제공

글로벌 흥행에 성공한 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 공개 1주년을 맞아 대규모 공식 팝업스토어를 열고 팬덤 확장에 나선다.

팬덤 비즈니스 전문회사 비마이프렌즈는 케이팝 데몬 헌터스 원 이어 애니버서리 팝업을 오는 21일부터 다음달 3일까지 더현대 서울에서 개최한다고 12일 밝혔다.

케이팝 데몬 헌터스는 공개 이후 글로벌 팬덤을 빠르게 확장하며 음악과 캐릭터, 세계관을 중심으로 폭넓은 인기를 얻고 있는 작품이다. 지난해 서울 성수동에서 진행된 첫 공식 팝업스토어에는 6만명 이상이 방문하며 높은 화제성을 입증한 바 있다. 당시 현장에서는 작품 속 캐릭터와 음악, 세계관을 직접 체험할 수 있는 공간 구성과 공식 상품이 팬들의 호응을 얻었다.

이번 1주년 팝업은 지난해 운영 경험을 바탕으로 한층 확장된 형태로 기획됐다. 특히 기존 20대 중심 팬층뿐 아니라 가족 단위 방문객과 어린이 팬층 비중이 높았던 점을 반영해 키즈·패밀리 팬덤까지 아우르는 체험형 공간으로 꾸며질 예정이다.

현장에서는 작품의 세계관을 반영한 포토존과 다양한 체험 공간이 마련된다. 방문객들은 단순히 상품을 구매하는 데 그치지 않고, 작품 속 분위기를 오프라인 공간에서 보다 입체적으로 경험할 수 있을 전망이다.

이번 팝업에서는 신규 공식 상품 라인업도 공개된다. 비마이프렌즈의 자체 크리에이티브 브랜드 비비디가 기획·제작한 상품들로, 메인 상품인 헌트릭스 공식 인형이 처음으로 공개될 예정이다. 여기에 지난해 인기를 끌었던 상품의 리디자인 버전과 라이프스타일·키즈 타깃 상품까지 더해지며 상품 라인업도 한층 확대된다.

팝업은 서울을 시작으로 홍콩, 대만, 싱가포르 등 아시아 주요 도시에서도 순차적으로 개최될 예정이다.

한편 케이팝 데몬 헌터스는 지난해 세계적으로 큰 인기를 얻었다. 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 동시에 수상하며 작품성과 대중성을 모두 인정받았다. 공개 이후 형성된 글로벌 팬덤은 음악과 캐릭터, 문화 콘텐츠 전반으로 확장되며 한국 문화 기반 글로벌 애니메이션의 새로운 흥행 사례로 주목받고 있다.

단순 애니메이션을 넘어 글로벌 팬덤 지식재산권(IP)으로서 영향력을 넓혀가고 있다는 평가를 받고 있다. 팝업스토어 외에도 비스테이지 기반 공식 팬 커뮤니티를 운영하며 온·오프라인을 연결하는 팬덤 경험을 강화하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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