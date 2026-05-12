“화장했다더니 쓰레기봉투에…” 믿고 맡긴 반려견의 비참한 최후 [TV핫스팟]

임시 보호를 맡았던 보호자가 동물들을 학대하고 죽음에 이르게 했다. 출처=‘탐정들의 영업비밀’ 110회 방송 캡처

임시 보호처에 맡겨진 반려견이 쓰레기봉투 속 사체로 발견되는 충격적인 사건이 발생했다.

지난 11일 방송된 채널A 예능 프로그램 ‘탐정들의 영업비밀’의 ‘탐정 24시’ 코너에서는 사육 능력을 초과해 동물을 방치하는 이른바 애니멀 호더의 실체를 집중 조명했다.

이날 방송은 해외 발령으로 인해 반려견 구름이(가명)를 임시 보호자에게 맡겼던 한 의뢰인의 제보로 시작됐다. 의뢰인은 “보호자로부터 반려견이 갑자기 죽었다는 연락을 받았다”며 반려견의 생사와 정확한 사인 확인을 탐정단에 요청했다.

사건을 맡은 반려견 훈련사 김효진과 탐정팀은 현장 조사를 통해 이웃 주민들로부터 동물 학대 정황을 포착했다. 이후 동물단체와 경찰, 지자체 관계자와 함께 해당 가정을 긴급 방문했다.

현장의 모습은 처참했다. 각종 오물과 쓰레기로 뒤덮인 집 내부에서는 뼈가 드러날 정도로 굶주린 개 5마리와 고양이 3마리가 발견됐다. 이어 집 안 곳곳에서 부패가 진행된 동물 사체들이 무더기로 발견돼 충격을 더했다. 특히 장례 후 화장했다던 의뢰인의 반려견 역시 쓰레기봉투 안에서 사체로 발견되어 시청자들의 공분을 샀다.

현장에서 수습된 사체는 총 8구에 달했다. 임시 보호자는 반려견들의 사인이 아사임을 인정하면서도 “집을 비운 한 달 동안 지역 커뮤니티에서 사람을 구해 돌봄을 맡겼는데, 그 사이 개들이 죽었다”라며 책임을 회피하는 모습을 보였다. 또한 “이 친구들 없으면 못 산다”며 끝까지 소유권 포기를 거부해 출연진의 빈축을 샀다.

오랜 설득 끝에 임시 보호자는 소유권 포기 및 양도 각서를 작성했으며 현재 동물보호법 위반 혐의로 사법 기관의 판단을 기다리고 있다.

진행을 맡은 데프콘은 “개들은 죽어가는데 본인은 밥을 먹었다는 사실이 믿기지 않는다”며 “사체 위에 또 다른 사체를 쌓아두는 행위는 인륜적으로도 용납될 수 없다”고 강하게 비판했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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