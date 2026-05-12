홍명보호, 월드컵 최종 리허설… 트리니다드토바고·엘살바도르와 미국서 맞대결

사진=대한축구협회 제공

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2026 북중미 월드컵에 나서는 홍명보호가 트리니다드토바고, 엘살바도르와 최종 평가전을 치른다.

한국 축구대표팀은 오는 31일 트리니다드토바고와 평가전을 치른 뒤 다음 달 4일에는 엘살바도르와 맞붙는다. 월드컵 전 마지막 실전이다. 킥오프 시간은 모두 한국시간으로 오전 10시다.

2경기 모두 대표팀의 사전 캠프 장소인 미국 유타주 솔트레이크시티에 위치한 브리검영대학교에서 열린다.

트리니다드토바고는 국제축구연맹(FIFA) 100위다. 한국과의 역대 전적은 1무다. 2004년 7월14일 서울월드컵경기장에서 벌어진 맞대결에서 차두리의 득점을 앞세워 1-1로 비겼다.

한국은 앞서 평가전이 먼저 확정된 엘살바도르와도 통산 한 차례 맞대결 해 무승부를 기록했다. 2023년 6월 20일 대전월드컵경기장에서 벌어진 평가전에서 황의조가 선제골을 넣었으나 1-1로 승부를 가리지 못했다.

대한축구협회 관계자는 “트리니다드토바고와 엘살바도르는 북중미 카리브축구연맹 회원국으로 이번 월드컵 본선 진출에는 실패했지만 미국 현지에서 가장 좋은 컨디션을 가지고 평가전에 나설 수 있는 팀이라 판단해 이번 맞대결을 추진했다”고 밝혔다.

대표팀은 결전지인 멕시코 입성에 앞서 치르는 2차례 평가전을 통해 고지대 환경 적응과 전술 완성도를 끌어올릴 계획이다. 본선 첫 두 경기가 해발 1571ｍ 고지대 도시 과달라하라에서 열리는 만큼 실전과 유사한 환경에서 경기 감각을 끌어올리는 데 초점을 맞추겠다는 계획이다.

시계가 바쁘게 돌아간다. 홍명보 대표팀 감독은 오는 16일 월드컵 최종 명단을 발표한다. 이틀 뒤인 18일 사전 훈련캠프 장소인 미국 솔트레이크시티로 출발해 최종 담금질에 들어간다.

북중미 월드컵 베이스캠프 장소이자 결전지인 멕시코 과달라하라에는 현지시간으로 다음 달 5일 입성할 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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