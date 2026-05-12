'봉주르빵집' 이기택, 열정+센스로 첫 예능 합격

배우 이기택이 '봉주르빵집'을 통해 데뷔 후 첫 예능에 도전에 나섰다.

지난 8일 공개된 쿠팡플레이 예능 '봉주르빵집' 1회에서 이기택은 예능이라는 낯선 환경에 긴장감을 감추지 못하면서도, 주어진 역할에 최선을 다하는 모습으로 시청자의 응원을 받고 있다.

빵집 식구들의 아침을 책임지는 '조식택'으로 변신한 이기택은 사전 만남에서부터 선배들의 취향을 파악하기 위해 폭풍 질문을 쏟아내며 철저한 준비성을 드러냈다. 영업 첫날 일찌감치 출근한 그는 달걀을 삶고 블루베리와 검은콩, 토마토를 갈아 만든 주스로 건강한 아침 한 상을 완성했다. 정성껏 삶아낸 달걀로 김희애의 극찬까지 받은 이기택은 첫 미션을 성공적으로 마무리했다.

주방에서도 활약은 이어졌다. 메인 셰프 차승원의 옆에서 '봉주르 청보리 밭 타르트' 레시피의 디테일을 확인하고, 저울 그램 수를 체크하는 등 보조 셰프 역할을 톡톡히 해낸 것. 빵 데코레이션을 하던 차승원이 대충 하고 있다고 너스레를 떨자 "말씀만 그렇게 하시고 정성 많이 들어가시잖아요"라고 받아치며 유쾌한 재치로 현장에 웃음을 더했다.

떨림 가득한 모습 속에서도 능청스러운 입담을 보여주며 주방 분위기를 유쾌하게 이끈 이기택. 이제 막 첫발을 뗀 예능 새싹이 앞으로 어떤 성장을 보여줄지 기대가 모인다.

한편, 달콤한 위로와 온기를 나누는 힐링 베이킹 예능 '봉주르빵집'은 매주 금요일 오후 4시 쿠팡플레이를 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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