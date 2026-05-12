박지훈, 안방극장도 통했다…‘취사병 전설이 되다’ 첫방 시청률 6.2%, 쾌조의 출발

배우 박지훈이 단종이 아닌 취사병으로 돌아왔다. 첫 방송부터 시청률이 쾌조의 출발을 보이면서 스크린에 이어 안방극장까지 신드롬을 옮길 채비를 마쳤다.

박지훈은 지난 11일 첫 방송된 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다' 1회에서 강성재 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 이날 방송은 닐슨 코리아 수도권 가구 기준 6.2%, 전국 가구 기준 5.8%의 시청률을 기록하며 순조로운 출발을 알렸다. 박지훈의 몰입도 높은 연기와 게임 판타지 요소가 어우러져 첫 방송부터 시청자들의 호평이 이어졌다.

이날 박지훈은 부친상을 당한 후 상실감과 우울증을 겪는 'S급' 관심병사의 내면을 입체적으로 그려냈다. 특히 신비로운 '상태창' 시스템을 접하며 조금씩 변화하는 강성재의 심리를 섬세하게 표현했다.

강성재는 '요리사의 눈' 스킬을 사용해 유통기한이 지난 식재료를 찾아내고 창고를 완벽하게 정리하며 취사병으로서의 첫 퀘스트를 성공적으로 수행했다. 부대의 집중 관리 대상이 됐지만 취사병 보직을 부여받은 뒤 '상태창' 안내에 따라 움직이며 '전설의 요리사'가 되기 위한 튜토리얼을 시작하게 됐다.

이어 박지훈은 선임 윤동현(이홍내 분) 병장의 싸늘한 시선 속에서도 묵묵히 제 역할을 해냈다. 서툰 모습으로 실수하기도 하지만 포기하지 않고 '상태창' 안내를 따라가며 부대에 적응해 갔다.

그러나 강성재는 방송 말미 대대장 백춘익(정웅인 분) 중령의 불시 방문으로 위기를 맞았다. 그는 히든 아이템인 성게알 미역국으로 반전을 꾀했지만 미역국을 맛본 백 중령이 갑자기 쓰러지는 충격적인 엔딩이 그려지며 강성재가 위기를 어떻게 돌파할지 궁금증을 높였다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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