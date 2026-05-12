제니 ‘드라큘라’, 빌보드 핫100 10위 ‘역주행’…자체 최고순위

가수 제니. [사진=뉴시스]

걸그룹 블랙핑크 제니가 미국 빌보드 메인 싱글차트 핫 100에서 10위에 올랐다. 제니가 기록한 해당 차트 자체 최고 기록이다.

11일(현지시간) 빌보드에 따르면 제니가 호주 사이키델릭 록 밴드 테임 임팔라와 협업한 ‘드라큘라(Dracula)(Remix)’는 16일 자 핫 100에서 지난주 18위보다 8계단 상승한 10위를 차지했다. 이번 기록으로 제니와 테임 임팔라 모두 생애 처음으로 핫 100 톱10 진입에 성공했다. 제니가 속한 블랙핑크는 2020년 셀레나 고메즈와 협업한 ‘아이스크림’(Ice Cream)으로 13위를 기록한 바 있다.

집계 주간 동안 스트리밍 1210만 회(5% 증가), 라디오 청취자 수 2310만 명(20% 증가), 판매량 2000건(25% 증가)을 기록하며 성적을 끌어올렸다. 핫 100은 매주 미국에서 가장 인기 있는 노래 순위를 집계하는 차트로 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수(에어플레이), 판매량 데이터를 종합해 순위를 낸다.

지난해 10월 테임 임팔라의 곡으로 먼저 발표된 ‘드라큘라’는 지난 2월6일 듀엣 버전이 공개됐다. 이후 순위 상승에 따른 제니의 기여가 인정돼 24위를 기록했던 4월4일 자 차트부터 제니가 크레디트에 이름을 올렸다.

제니는 2025년 2월 브루노 마스와의 협업곡 ‘아파트(APT.)’로 3위에 올랐던 로제에 이어 블랙핑크 멤버 중 솔로로서 핫 100 톱 10에 진입한 두 번째 주자가 됐다. 블랙핑크는 데스티니 차일드, 피프스 하모니, 플리트우드 맥, 고고스에 이어 최소 두 명의 여성 멤버가 솔로로 핫 100 톱10에 진입한 역대 다섯 번째 그룹이 됐다. 전원 여성 팀 중에서는 네 번째다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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