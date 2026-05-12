김하성, 부상 털고 애틀랜타 선수단 합류…13일 시카고 컵스전 출격 준비

김하성. 사진=AP/뉴시스

모두가 기다리던 그의 복귀가 머잖았다.

내야수 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 드디어 메이저리그(MLB)에 복귀한다. 지난 1월 오른손 중지 힘줄 파열 부상 소식을 전한 지 약 4개월 만이다. 애틀랜타는 12일 부상자 명단(IL)에 있던 김하성을 MLB 26인 빅리그 로스터에 올렸다고 발표했다.

김하성은 오는 13일 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열리는 시카고 컵스와의 홈 3연전 첫 경기부터 선발 유격수로 복귀전을 치를 것으로 보고 있다.

앞서 김하성은 올해 초 한국에 머물던 도중 빙판길에서 넘어져 부상을 당했다. 수술대에 올랐다. 지난 3월 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 출전도 불발됐다. 수술 후 긴 재활을 거쳤다. 김하성은 지난달 29일부터 마이너리그 9경기에 출전하는 등 실전 감각을 조율했다.

김하성은 더블A와 트리플A를 거치며 총 34타석을 소화했다. 28타수 8안타(타율 0.286), 2루타 1개로 타격감을 끌어올렸다.

김하성의 복귀로 애틀랜타 내야진에 이동이 일어난다. 그간 유격수 자리를 맡았던 호르헤 마테오는 백업 내야수로 이동할 것으로 보인다. 마우리시오 두본은 마이크 야스트렘스키의 부진으로 외야수 출전 가능성이 높다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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