‘불꽃야구2’ 동시 시청자 20만명 돌파…2회 만에 최고치 경신

‘불꽃야구2’가 방송 2회 만에 동시 시청자 20만명을 돌파하며 식지 않는 인기를 입증했다.

지난 11일 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 ‘불꽃야구2’ 2화에서는 불꽃 파이터즈 합류를 위한 최종 관문인 자체 청백전이 펼쳐졌다. 최초 공개 14분 만에 동시 시청자 수 10만 명을 돌파했으며 최고 동시 시청자는 무려 20만 명을 기록했다.

전체 지원자 207명 중 서류심사 및 개별테스트를 통과한 44명의 선수들은 그라운드에 집결해 본격적인 생존 경쟁에 돌입했다. 김성근 감독은 베테랑 중심의 청팀과 유망주 위주의 백팀으로 팀을 구성했다. 청팀 선발투수로는 투수 지원자 중 최고령인 송승준, 백팀 선발투수로는 좌완 파이어볼러 청운대 김기민이 낙점됐다.

1회 초부터 송승준은 백 팀의 공격 러시에 고전했다. 송승준은 상대의 노림수 가득한 타격, 청팀의 아쉬운 수비에 의해 2점을 실점하고 말았지만 이후 노련한 투구로 추가 실점을 막아냈다. 백팀 선발투수 김기민은 뛰어난 피지컬과 구위로 청팀 타자들을 압도했다. 그는 1회 말, 1사 1, 2루의 고비를 맞았지만 4번 타자 박재욱을 삼진, 6번 타자 정성훈을 3루수 땅볼 처리하며 타선을 잠재웠다.

청팀은 3회와 4회에도 고비를 맞았다. 3회 초 청팀 이대은은 두 타자 연속으로 안타를 맞아 1점을 내줬고, 4회 초 마운드를 이어받은 유희관은 무사 만루라는 절체절명의 위기에 몰렸다. 유희관은 희생플라이로 1점과 아웃카운트를 맞바꿨고, 이후 삼진과 우익수 뜬공을 잡아내며 노련한 위기관리 능력을 보여줬다. 4:0으로 청 팀이 뒤처진 상황, 5회 초 등장한 니퍼트는 최고 구속 145km/h에 육박하는 강속구로 세 타자 연속 삼진을 잡아냈다.

7회 말 1사 만루 찬스 상황에서 타석에 등장한 청팀 이택근은 깔끔한 좌익수 앞 안타로 1점을 따라잡았다. 이어 정성훈의 큼지막한 타구는 백 팀 중견수 현빈의 슈퍼 캐치에 막혔으나 그 사이 3루 주자 박용택이 홈을 밟으며 1점을 보탰다.

8회와 9회에는 청 팀 신재영이 마운드에 올라 정교한 슬라이더로 2이닝 무실점 완벽투를 선보였다. 청 팀은 8회 말 한 점을 따라잡았으나 9회 말 추가점 내기에 실패하며 아쉬운 6:3 패배를 당했다.

다음 주 방송에서는 드디어 확정된 불꽃 파이터즈 최종 선수 명단이 공개된다. 또한 2026시즌 첫 직관 경기인 연천미라클전의 뜨거운 현장 열기까지 담아낼 예정이다.

‘불꽃야구2’는 오는 24일 오후 2시 고척스카이돔에서 2026시즌 네 번째 직관 경기를 진행한다. 상대는 우승 경험 8회에 빛나는 강팀 단국대학교다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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