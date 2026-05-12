방탄소년단, 멕시코시티 15만 관객 동원…공연장 주변 3만5천 인파 몰려

사진=빅히트 뮤직(하이브)

월드투어를 진행 중인 그룹 방탄소년단(BTS)이 멕시코시티 공연장을 가득 채우며 도시 곳곳을 떼창으로 채웠다.

방탄소년단은 지난 7일과 9~10일(현지시간) 사흘간 멕시코시티 에스타디오 GNP 세구로스에서 ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN MEXICO CITY’를 개최하고 약 15만 관객과 만났다. 2015년 7월 이후 약 10년 10개월 만에 멕시코에서 여는 완전체 단독 콘서트로 3회 공연은 티켓 오픈과 동시에 매진됐다.

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관객은 한국어 가사를 정확하게 따라 부르며 호응을 보냈다. ‘Airplane pt.2’ 무대는 공연의 백미였다. 해당 곡에는 “We goin’ from Mexico City”라는 가사가 있다. 일곱 멤버는 즉흥적으로 노래를 골라 들려주는 시간에 이 곡을 선곡하는 센스를 보여줬다. 도시 이름이 들어간 노랫말이 관객의 마음을 움직였다.

멕시코 문화를 퍼포먼스 곳곳에 녹이기도 했다. ‘Aliens’ 무대에는 멕시코 전통 프로레슬링 루차 리브레 마스크를 쓴 댄서들이 등장했고 뷔가 ‘IDOL’ 공연 중 현지 간식 반데리야를 즐기는 장면은 SNS를 중심으로 빠르게 확산됐다.

멤버들은 “여러분은 정말 최고였다. 무슨 말을 더 할 수 있을까. 멕시코에 꼭 다시 돌아오겠다”라는 소감을 전했다. 또한 “소칼로 광장에서부터 이어진 열기를 잊지 못할 것 같다. 멕시코에 대한 좋은 추억을 가득 안고 간다”라며 스페인어로 감사 인사를 건넸다.

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공연장 밖의 열기도 뜨거웠다. 현지 당국은 2~3일 차 공연 날 약 3만 5000명 팬이 경기장을 둘러싼 것으로 추산했다. 인파가 주변 도로까지 확산되면서 일부 구간이 일시 통제되기도 했다. LA Times는 “보이밴드가 국제 외교의 관심사로 떠오르는 일은 흔치 않다”라며 멕시코 대통령의 공식 대통령실 초청과 시민들의 폭발적인 반응을 다뤘다. 100만명 이상의 사람들이 티켓 구매를 시도했고 입장하지 못한 이들이 공연장 주변에 운집했다고 전했다.

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BTS노믹스라고 불리는 방탄소년단의 경제적 파급력도 큰 주목을 받고 있다. 멕시코시티 상공회의소는 이번 공연이 티켓 판매, 항공, 숙박, 식음료, 지역 상권 소비 등을 포함해 약 1억 750만 달러(한화 약 1557억원) 규모의 경제효과를 낼 것으로 예상했다. 국내외 관광객 유입에 따라 숙박 부문 약 1700만 달러(한화 약 246억원), 식음료·서비스 소비는 약 218만 달러(한화 약 32억원) 규모로 추산됐다.

멕시코시티를 들썩이게 한 방탄소년단은 미국으로 발걸음을 옮긴다. 오는 16~17일과 19일 스탠퍼드 스타디움에서 관객들과 함께 한다. 산타클라라밸리교통국(VTA)은 공식 SNS를 통해 이번 콘서트를 위해 특정 버스 노선을 특별 운행할 계획이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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