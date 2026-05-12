“그라운드서 다시 만나자” 선수협, 키움 선수단과 유소년 야구클리닉 진행

사진=한국프로야구선수협회 제공

사단법인 한국프로야구선수협회는 지난 11일 서울 고척 스카이돔에서 프로야구 키움 선수단과 함께 유소년 야구클리닉 ‘두드림(DODREAM)’을 진행했다.

두드림(DODREAM)은 2023년 시작된 선수협의 대표 유소년 프로그램이다. 프로야구 선수들의 재능기부를 통해 유소년 선수들에게 기술 교육은 물론 꿈과 동기부여를 전하는 데 목적을 두고 있다.

선수협과 10개 구단이 함께하는 이번 행사는 오는 18일 두산(잠실), 25일 KT(수원), 그리고 다음 달로 넘어가 1일 LG(잠실), 8일 SSG(인천), 15일 KIA(광주)와 진행될 예정이다.

이날 클리닉에는 초등학교 고학년 유소년 선수 약 80명이 참여했다. 행사는 고척스카이돔의 안전한 환경 속에서 약 2시간 동안 진행됐으며, 키움 구단의 적극적인 협조와 지원 속에 참가자 안전을 최우선으로 고려해 모든 일정이 원활하게 마무리됐다.

사진=한국프로야구선수협회 제공

키움 선수단은 유소년 선수들과 직접 호흡하며 기본기 중심의 훈련과 실전 조언을 전했다. 참가자들은 프로 선수들과 가까이에서 교감하며 야구에 대한 열정과 목표 의식을 키우는 시간을 가졌다.

특히 포수 김건희는 자신이 실제 사용한 실착 용품과 애장품을 다수 기부해 유소년 선수들에게 특별한 추억을 선물했다. 현장 경품 이벤트 역시 참가자들의 큰 호응을 얻으며 분위기를 더했다.

김건희는 “어린 선수들이 야구를 좋아하는 마음 하나로 열심히 참여하는 모습을 보며 나 역시 좋은 에너지를 받았다”고 운을 뗀 뒤 “내가 사용했던 용품들이 아이들에게 조금이나마 동기부여가 됐으면 좋겠고, 오늘 경험이 오래 기억에 남는 시간이 되길 바란다”고 소감을 밝혔다.

올해 신인으로서 주목받고 있는 강속구 투수 박준현에게도 의미가 깊은 행사였다. 그는 “좋은 환경에서 안전하게 클리닉을 진행할 수 있어 더욱 뜻깊었다”며 “어린 선수들이 즐겁게 야구하는 모습이 기억에 남는다. 앞으로 더 성장해서 그라운드에서 다시 만나길 기대한다”고 전했다.

선수협은 앞으로도 두드림 야구클리닉을 통해 유소년 야구 저변 확대와 미래 인재 육성을 위한 활동을 지속적으로 이어갈 계획이다.

사진=한국프로야구선수협회 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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