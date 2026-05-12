비바쿡, ‘LoL 칼바람 PC방 대회’ 성료

F&B 브랜드 비바쿡이 최근 잇츠PC방 동탄점에서 진행한 ‘리그 오브 레전드 칼바람 PC방 대회’를 성황리에 마무리했다고 밝혔다.

이번 대회는 총 상금 100만원 규모의 오프라인 행사로 진행됐다. 현장에는 참가자와 관람객이 함께 몰리며 뜨거운 열기를 이어갔다. 또한 ▲롯데칠성음료 ▲맥케인 ▲새안에프엔비 ▲선진 등 국내 주요 식음료·식자재 기업들이 후원사로 참여해 행사 완성도를 높였다.

이날 행사에는 ‘고라파동’이 MC로 참여해 참가자들과 적극적으로 소통하며 현장 분위기를 이끌었다. 행사 현장은 유튜브 콘텐츠 촬영도 함께 진행돼 온라인을 통한 추가 콘텐츠 확산도 기대되고 있다.

비바쿡 pc방 대회 1위 수상자들과 mc 고라파동이 기념 촬영에 나서고 있다. 비바쿡 제공

행사 현장에서는 비바쿡의 대표 간편식 메뉴도 함께 운영됐다. 간편 조리 식품 및 스마트 조리 솔루션 전문을 토대로 5분 내 조리가 가능한 메뉴들은 참가자들의 높은 호응을 얻었다. 비바쿡은 전국 2000개 매장 공급 경험을 기반으로 한 운영 경쟁력을 현장에서 직접 선보였다.

또한 포토월과 다양한 현장 이벤트를 통해 참가자들의 자발적인 SNS 인증 게시물도 이어지며 브랜드 인지도 확대에도 긍정적인 효과를 얻었다.

비바쿡 관계자는 “이번 대회를 통해 게임 문화와 식음료를 자연스럽게 연결하는 새로운 현장 마케팅 사례를 선보일 수 있었다”며 “앞으로도 소비자와 직접 소통할 수 있는 다양한 오프라인 행사를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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