금호 SL모터스포츠팀, 현대 N 페스티벌 eN1 개막전 연속 우승 쾌거

금호타이어가 후원하는 금호 SL모터스포츠팀이 현대 N 페스티벌 ‘그란 투리스모 eN1 클래스’ 개막전에서 연속 우승을 거뒀다.

금호타이어는 신영학 감독이 이끄는 금호 SLM팀이 지난 5월 9~10일 용인 에버랜드 스피드웨이에서 열린 현대 N 페스티벌 1라운드에서 레이스 1과 레이스 2를 모두 제패했다고 밝혔다.

9일 열린 레이스 1에서는 금호 SLM팀 이창욱 선수가 6랩을 12분 10초 862에 주파하며 가장 먼저 결승선을 통과했다. 이어 10일 진행된 레이스 2에서는 같은 팀 이정우 선수가 12분 7초 722의 기록으로 우승했다.

그란 투리스모 eN1 클래스는 현대 N 페스티벌의 전기차 레이스 부문이다. 단일 차종으로 치러지는 원메이크 레이스 형식이며, 전기차 레이스에 레이싱 전용 슬릭타이어를 적용한 사례로 주목받고 있다.

금호 SLM팀은 금호타이어의 전기차 전용 레이싱 타이어 ‘이노뷔’를 장착해 대회에 참가하고 있다. 지난해 eN1 클래스에서는 드라이버, 팀, 타이어 제조사 부문에서 통합 챔피언 타이틀을 차지한 바 있다.

김영진 금호타이어 연구개발본부장 전무는 “이창욱, 이정우 선수의 기량과 이노뷔의 접지력, 내구성이 이번 우승에 기여했다”며 “전기차 레이싱 환경에서 요구되는 타이어 기술력을 지속적으로 검증해 나가겠다”고 말했다.

현대 N 페스티벌은 향후 6월 영암 코리아 인터내셔널 서킷에서 2라운드를 진행한다. 7월에는 인제 스피디움에서 3라운드, 10월에는 인제 스피디움과 용인 에버랜드 스피드웨이에서 각각 4라운드와 5·6라운드가 열린다.

이 가운데 3라운드는 TCR 아시아와, 4라운드는 금호 FIA TCR 월드투어 및 TCR 아시아와 공동 개최될 예정이다. 금호타이어는 2023년부터 금호 FIA TCR 월드투어 공식 파트너로 참여하며 레이싱 타이어를 공급하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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