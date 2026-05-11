씨 마른 전세…전국 아파트 전셋값 상승률 매매가보다 높아

전세 매물 부족이 이어지면서 올해 전국 아파트 전셋값 상승세가 매매가격 오름폭을 앞지르고 있다. 수도권과 지방 모두 전세가격이 매매가격보다 빠르게 올랐고 서울 역시 매매와 전세 상승률 격차가 크게 좁혀졌다.

11일 한국부동산원 통계에 따르면 5월 첫째 주 기준 올해 전국 아파트 전세가격 누적 상승률은 1.56%로 집계됐다. 같은 기간 매매가격 상승률은 0.98%로 전세 상승률이 매매보다 0.58%포인트 높았다.

수도권도 비슷한 흐름을 보였다. 올해 수도권 아파트 전세가격은 2.20% 올라 매매가격 상승률 1.79%를 0.41%포인트 웃돌았다. 비수도권에서는 전세와 매매 간 격차가 더 컸다. 비수도권 아파트 전셋값은 0.94% 오른 반면 매매가격은 0.20% 상승하는 데 그쳐 차이가 0.74%포인트로 벌어졌다.

서울은 아직 매매가격 상승률이 전세보다 높지만 격차는 빠르게 줄고 있다. 올해 서울 아파트 매매가격은 2.81%, 전세가격은 2.61% 각각 올랐다. 두 지표 간 차이는 0.20%포인트까지 좁혀졌다.

주간 상승률로 보면 전세 시장의 압박은 더 뚜렷하다. 5월 첫째 주 서울 아파트 전세가격은 전주보다 0.23% 상승했다. 이는 2015년 11월 셋째 주 0.26% 이후 가장 높은 수준이다.

올해 전세가격 상승률이 가장 높았던 지역은 경기 수원시 영통구로 4.57%를 기록했다. 이어 경기 안양시 동안구 4.53%, 전남 무안군 4.39%, 서울 성북구 4.20%, 경기 용인시 기흥구 4.16%, 경기 광명시 4.08%, 서울 노원구 4.06% 순으로 상승 폭이 컸다. 경기 용인시 수지구는 3.90%, 서울 광진구와 경기 화성시 동탄구는 각각 3.82% 올랐다.

서울 주요 지역에서도 전셋값 상승세가 두드러졌다. 최근 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 등의 영향으로 매매가격이 약세를 보인 강남3구에서도 전세가격은 상대적으로 강한 흐름을 나타냈다.

서초구는 올해 아파트 매매가격이 1.00% 오르는 동안 전세가격은 3.65% 상승했다. 전세 상승률이 매매보다 2.65%포인트 높았다. 강남구는 매매가격이 0.38% 하락했지만 전세가격은 0.84% 올랐다. 송파구도 매매가격 상승률은 1.37%, 전세가격 상승률은 2.09%로 전세 오름폭이 더 컸다. 용산구 역시 매매가격은 1.13%, 전세가격은 2.36% 각각 올라 전세 상승률이 매매를 앞질렀다. 노원구는 매매가격이 3.48% 상승했음에도 전세가격이 4.06% 올라 더 빠른 상승세를 보였다.

전셋값 상승 배경으로는 전세의 월세화, 신축 입주물량 감소, 다주택자 규제에 따른 전세 매물 축소 등이 함께 거론된다. 전세 수요는 유지되는데 공급은 줄어드는 구조가 가격을 밀어 올리고 있다는 분석이다.

다주택자 양도소득세 중과가 지난 10일 재개된 이후 서울 아파트 매물은 감소세를 이어갈 것으로 보인다. 11일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트 매물은 6만5682건으로 집계됐다. 양도세 중과가 시행된 전날(6만6914건) 보다 약 1200건이 줄었다. 11일 한 시민이 서울 시내 부동산 앞을 지나고 있다. 뉴시스

남혁우 우리은행 부동산연구원은 “신축 입주가 부족한 상황에서 월세화에 따른 전세 매물의 빠른 감소로 가격 강세 속도가 빨라지는 것”이라며 “다주택자 규제를 통해 일부 전월세 매물이 감소하고 비거주 1주택자에게까지 규제가 미치면 이런 추세가 조금 더 강해질 수 있다”고 말했다.

서울의 입주물량 감소도 전세 시장의 불안 요인으로 꼽힌다. 한국부동산원과 부동산R114가 지난 2월 발표한 공동주택 입주 예정 물량에 따르면 서울의 올해 공동주택 입주 예정 물량은 2만7058가구다. 내년에는 1만7197가구로 줄어들 전망이다.

입주물량이 감소하면 전세 공급 여력이 줄어들 수밖에 없다. 특히 서울처럼 실거주 수요가 두터운 지역에서는 신규 입주 감소가 전세가격 상승 압력으로 이어질 가능성이 크다.

박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “서울 아파트 전세 시장은 집주인이 교섭력을 쥔 상태여서 향후 보유세를 강화하더라도 상승분을 세입자에게 전가할 수 있다는 게 문제”라며 “매매가격뿐 아니라 전월세 상승도 심각한 문제로 인식해야 한다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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