‘무명전설’ 1등 세컨하우스 주인공 누구?…성리·이루네·황윤성 상위권

99명의 사내 중 단 한 명의 전설을 가리기 위한 대장정이 마침표를 찍기까지 이틀을 남긴 가운데, 결승전에 진출한 TOP 10 고유 번호가 공개되며 투표 화력이 높아지고 있다.

MBN 초대형 오디션 프로그램 ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’(이하 ‘무명전설’)이 오는 13일 밤 9시 10분, 대망의 최종 결승전을 생방송으로 진행하며 영광의 우승자와 TOP 7을 확정 짓는다.

13일 방송되는 결승 2차전은 인생 명곡 미션으로 꾸며진다. 긴 무명 시절을 견디며, 또는 힘든 시간을 버텨오며 이 자리에 선 10명의 도전자가 자신들의 삶을 녹여낸 곡으로 진심을 전한다는 계획이다.

이번 결승전의 최대 관전 포인트는 시청자들의 참여도다. 제작진에 따르면 결승 총점 5,000점 중 무려 64%에 달하는 3,200점이 국민 참여 점수로 배정됐다. 세부적으로는 실시간 문자 투표(2,000점), 결승 1차전 국민 투표(400점)와 신곡 영상 스트리밍(300점), 신곡 음원 점수(300점), 온라인 응원 투표(200점)가 합산된다.

무엇보다 배점이 가장 큰 실시간 문자 투표가 우승의 향방을 가를 결정적 열쇠가 될 전망이다. ‘무명전설’ 공식 SNS를 통해 공개된 TOP 10의 고유 번호는 0번 이대환, 1번 김태웅, 2번 박민수, 3번 이창민, 4번 정연호, 5번 하루, 6번 장한별, 7번 황윤성, 8번 이루네, 9번 성리 순이다.

특히 지난 결승 1차전 ‘히트곡 미션’ 이후 집계된 순위는 TOP 10뿐만 아니라 이들을 응원하는 시청자까지 긴장감을 극에 달하게 한다. 1위 성리(859점)를 필두로 이루네(800점), 황윤성(799점) 등이 상위권을 형성하고 있지만 최하위 10위 이대환(749점)과의 격차는 단 110점에 불과한 만큼, 이들의 순위는 얼마든지 뒤집힐 수 있는 상황이다.

결승 1차전 방송 종료 직후 공개된 신곡 무대 영상과 음원에 대한 반응도 최종 결과에 반영되는 만큼, 매우 뜨겁다. 유튜브 채널 ‘MBN MUSIC’에 업로드된 영상들은 100만 조회수에 육박하는 무서운 상승세를 보인다. 멜론 트로트 일간 차트에서도 10위권 안에 진입하는 등 남다른 음원 파워를 보여주고 있는 만큼, 최종 결과에 어떤 변수로 작용할지 귀추가 주목된다.

우승자에게 주어지는 특전 또한 화제를 모으고 있다. 오는 13일 ‘무명전설’에서 탄생할 우승자는 우승 상금 1억 원을 시작으로 신곡 음원 발매, 전국 투어 콘서트, 크루즈 팬미팅, 제주도 세컨 하우스 제공, 우승자 이름을 건 프로그램 제작, 우승자를 주인공으로 한 영화 제작이라는 전무후무한 혜택이 기다리고 있다.

제작진은 “99명의 사내 중 단 1명, 전설이 탄생하는 순간까지 시청자들과 함께하고자 한다”라며 “여러분의 소중한 한 표가 새로운 전설의 주인공을 결정하는 만큼, 마지막까지 뜨거운 응원과 투표를 부탁드린다”라고 전했다.

MBN ‘무명전설’ 최종회는 오는 13일 밤 9시 10분 생방송으로 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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