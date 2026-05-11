‘이안대군’ 변우석, 불가리 새 얼굴 발탁

불가리가 배우 변우석을 새로운 브랜드 앰배서더로 선정했다.

불가리는 “변우석의 세련된 이미지와 존재감, 작품을 통해 보여준 진정성 있는 태도가 예술성과 창의성을 중시하는 메종의 가치와 맞닿아 있다”며 이같이 밝혔다.

변우석은 앞으로 불가리 앰버서더로서 주얼리와 워치 컬렉션을 선보인다. 불가리는 로마 헤리티지를 바탕으로 한 브랜드 정체성과 현대적인 미학을 변우석의 감각적인 스타일을 통해 전달한다는 계획이다.

앰배서더 발탁과 함께 공개된 이미지 속 변우석이 착용한 제품은 불가리의 대표 주얼리 컬렉션 ‘비제로원(B.zero1)’과 새롭게 37mm 사이즈로 선보인 ‘옥토 피니씨모(Octo Finissimo)’ 워치다. 불가리는 이번 이미지를 통해 변우석의 부드러운 분위기와 대담한 에너지를 함께 담아냈다고 설명했다.

변우석은 “불가리의 앰버서더로 함께하게 돼 매우 기쁘다”며 “불가리가 지닌 아름답고 대담한 창의성과 깊은 헤리티지에 큰 매력을 느끼고 있다. 앞으로 다양한 앰버서더 활동을 통해 그 가치를 많은 분들께 오롯이 전할 수 있기를 기대한다”고 소감을 전했다.

한편, 변우석은 최근 드라마 ‘21세기 대군부인’으로 시청자들과 만나고 있다. 불가리 앰버서더 활동을 시작으로 패션·주얼리 분야에서도 글로벌 행보를 넓힐 예정이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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