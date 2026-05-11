월드쉐어, ‘OGFC’ 비영리 파트너 참여

사진=슛포러브 제공

월드쉐어가 ‘OGFC’ 비영리 파트너로 참여한다고 11일 밝혔다.

슛포러브의 OGFC(The Originals FC) 경기가 사회적 메시지를 더한 특별한 무대로 펼쳐졌다. 지난 4월 19일 수원월드컵경기장에서 열린 OGFC와 수원 삼성 레전드 매치는 경기 이상의 의미를 전하며 현장에 깊은 인상을 남겼다.

슛포러브는 축구 콘텐츠와 팬 참여형 프로젝트를 운영하는 유튜브 채널로 OGFC를 통해 국내외 축구 레전드 선수들이 실제 경기를 펼치는 프로젝트를 진행하고 있다.

이번 OGFC 첫 경기에는 박지성을 비롯해 리오 퍼디난드, 라이언 긱스 등 세계적인 축구 레전드들이 참여했다. 참가 선수들은 각각 하나의 비영리단체와 1대1로 매칭돼 해당 단체의 로고가 새겨진 유니폼을 착용하고 경기에 나섰다. 상징성과 스토리를 반영한 이번 매칭은 경기의 재미를 더하는 동시에 각 단체의 메시지를 자연스럽게 전달했다.

특히 선수들이 실제로 착용한 유니폼은 글로벌 자선 경매 플랫폼을 통해 판매되며, 수익금은 참여한 비영리단체에 전달될 예정이다.

사진=슛포러브 제공

월드쉐어는 이번 OGFC 경기에 참여한 16개 비영리단체 가운데 하나로 함께했다. 이번 참여는 과거 키르기스스탄에서 맺은 인연을 계기로 이뤄졌다. 월드쉐어는 현지 취약계층 여성 청소년 축구단을 지원하며 스포츠를 통한 성장과 변화를 도와왔다.

이날 경기에서는 OGFC 소속 레전드 선수 존 오셔가 월드쉐어 로고가 새겨진 유니폼을 착용하고 그라운드를 누볐다.

월드쉐어 국제사업부 장혜준 수석은 “축구가 사람과 사람을 잇고 도움이 필요한 이들의 이야기를 전하는 매개가 될 수 있다는 점에서 의미 있는 경험이었다”며 “이번 경기를 계기로 나눔의 메시지가 더 많은 관심과 참여로 이어지길 기대한다”고 말했다.

한편 월드쉐어는 전 세계 20여 개국에서 그룹홈, 해외아동결연, 교육, 보건, 인도적 지원 등 아동공동체 중심의 지역개발사업을 펼치고 있다고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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