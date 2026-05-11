솔라, 타이베이 단독 공연서 확인한 글로벌 팬심…직접 중국어 진행까지

사진제공=알비더블유

걸그룹 마마무(MAMAMOO) 멤버 솔라가 대만 타이베이에서 단독 공연을 열고 글로벌 열풍을 이어갔다.

솔라는 지난 10일(현지시간) TICC 타이베이 국제회의센터에서 단독 공연 'Solar '總有一顆屬於你的星球(Your Own Star)' LIVE'를 개최했다.

솔라가 지난 3월 발매한 중국어 싱글 'Your Own Star'와 동명의 타이틀로 진행된 단독 공연으로, 솔라가 직접 중국어로 공연을 진행해 현지 팬들에게 호응을 얻었다.

솔라는 중국어 싱글 'Floating Free'와 'Your Own Star'를 비롯해 'WANT', '꿀 (Honey)', '뱉어 (Spit it out)', 'Blues' 등 대표 솔로곡 무대를 아울렀다. 때로는 파워풀하고, 때로는 섬세한 보컬로 완벽한 완급 조절을 과시하며 K-팝 디바 저력을 보여줬다. '솔라감성' 시리즈로 선보인 '바람이 불어오는 곳', '그리움만 쌓이네' 리메이크곡을 자신만의 감성으로 선보이기도 했다.

뿐만 아니라 'Your Own Star'의 작업기는 물론 중국어 공부 에피소드 등을 전하며 팬들과 소통했다. '직업 이상형 월드컵' 코너를 통해서는 평행우주 속 다양한 직업군의 모습으로 변신했다.

솔라는 단독 공연을 성공적으로 마치면서 "오늘 저만의 행성을 반짝임으로 가득 채워주셔서 감사하다. 용순이(팬덤명) 여러분과의 추억을 오랫동안 기억하겠다"라고 애정 어린 소감을 전했다.

솔라의 'Your Own Star'는 대만 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위를 기록했다. 인기에 힘입어 솔라는 '웨이보 갈라 2026 웨이보 문화 교류의 밤'에서 '올해의 실력파 가수' 부문을 수상하며 현지 내 영향력을 공고히 하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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