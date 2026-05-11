데뷔 앞둔 앤더블, 팝업스토어 23일 오픈…오프라인서 미리 만나는 세계관

데뷔를 앞둔 그룹 앤더블(AND2BLE)의 세계관을 체험할 수 있는 팝업 스토어가 열린다.

앤더블은 오는 23일부터 6월 3일까지 더현대 서울 아이코닉 지하 1층에서 팝업 스토어 'AND2BLE 1st Mini Album [Sequence 01: Curiosity] POP-UP STORE'(앤더블 미니 1집 [시퀀스 01: 큐리어시티] 팝업 스토어)를 오픈한다.

미니 1집 'Sequence 01: Curiosity' 발매를 기념해 진행되는 팝업 스토어는 앨범의 핵심 키워드인 '호기심'을 오프라인 공간으로 확장해 풀어냈다. 관람객은 감정의 흐름을 따라 자연스럽게 이동하도록 설계된 미로형 구조 속에서 앤더블만의 정체성을 경험한다.

'이끌림', '시선', '망설임' 등으로 명명된 각 공간은 관람자들에게 새로운 형태의 감정의 흐름과 공간 경험을 안기며, 기존 팝업 스토어 형식을 넘어 브랜드 론칭을 연상케 하는 감도 높은 비주얼을 선사할 것으로 기대를 모은다.

앤더블은 오는 26일 오후 6시 'Sequence 01: Curiosity'를 발매하며 가요계 정식 데뷔한다. 앤더블이 앞으로 펼쳐갈 여정의 서막을 여는 앨범으로 인간이 가장 먼저 마주하는 본능적 감정인 '호기심'을 다룬다. 낯선 세계를 향한 설렘과 궁금증이 싹트는 찰나를 그리며 그 과정에서 일어나는 멤버들의 미묘한 내면 변화를 풀어낸다.



앤더블은 온·오프라인의 경계를 넘나드는 전방위적 데뷔 프로모션을 동시 전개하고 있다. 프롤로그, 자체 콘텐츠, 트레일러 등 팀 정체성과 멤버별 매력을 집약한 완성도 높은 양질의 콘텐츠를 쏟아내며 데뷔 기대감을 더욱 끌어올리고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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