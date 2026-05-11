거포부터 멀티 자원까지…주목할 V리그 외인 뉴페이스는

프로배구 삼성화재 펠리피 호키. 사진=한국배구연맹 제공

‘경력직 선호’ 흐름이 이어졌지만, 역시 시선은 뉴페이스에 쏠린다.

프로배구 V리그 남녀부 13개 구단의 전력을 완성할 외국인 선수 지명이 마무리됐다. 한국배구연맹(KOVO)은 지난 10일을 끝으로 체코 프라하에서 진행한 외인 선수 트라이아웃을 마무리 짓고 드래프트를 통해 각 구단 유니폼을 입을 외인을 확정했다. 다만 구단 거취가 불투명한 페퍼저축은행은 재정 문제 등으로 이번 트라이아웃과 드래프트에 불참했다.

검증된 경력직들이 대거 코트를 지켰다. 1순위 지명권을 거머쥔 남자부 OK저축은행과 여자부 정관장은 각각 검증된 거포 카일 러셀과 반야 부키리치를 호명했다.

현대캐피탈(레오나르도 레이바 마르티네즈), 우리카드(하파엘 아라우조), 한국전력(쉐론 베논 에반스)은 재계약을 통해 기존 외국인 선수와 동행을 이어간다. 여자부의 한국도로공사(레티치아 모마), GS칼텍스(지젤 실바), IBK기업은행(빅토리아 댄착)도 다시 호흡을 맞춘다.

좁은 문을 뚫고 합류한 5명, V리그 경험이 전무한 신입이다. 익숙한 이름들 사이로 파고든 이들의 등장에 배구 팬들의 시선이 집중되고 있다.

프로배구 삼성화재 펠리피 호키, 대한항공 젠더 케트진스키, KB손해보험 리누스 베버(왼쪽부터). 사진=한국배구연맹 제공

남자부에서는 3팀이 뉴페이스와 손을 잡았다. 지난 시즌 최하위 삼성화재의 선택은 펠리피 호키였다. 신장 212㎝의 브라질 출신 장신 공격수다. 일본 SV리그 히로시마 등에서 활약했다. 토미 틸리카이넨 감독 체제 아래 혁신을 예고한 삼성화재는 이번 트라이아웃 기간 내내 압도적인 타점과 날카로운 서브로 극찬받은 펠리피 호키를 주목했다. 삼성화재의 고질적인 화력 문제를 단번에 해결한 적임자로 낙점한 셈이다.

통합 우승팀 대한항공은 사전 선호도 1위였던 젠더 케트진스키를 데려왔다. 아웃사이드 히터와 아포짓 스파이커를 모두 소화할 수 있는 전천후 자원이다. 탄탄한 리시브와 정교한 공격력을 동시에 갖췄다는 평가를 받았다.

KB손해보험은 4시즌간 동고동락한 안드레스 비예나 대신 독일 출신의 아포짓 스파이커 리누스 베버를 선택했다. 203㎝의 장신에도 부드러운 타격 폼과 완벽한 기본기가 강점으로 꼽힌다.

프로배구 흥국생명 옌시 킨델란, 현대건설 조던 윌슨(왼쪽부터). 사진=한국배구연맹 제공

프로배구 현대건설 조던 윌슨. 사진=한국배구연맹 제공

여자부는 현대건설과 흥국생명이 새 도전에 나섰다. 현대건설은 미국 출신, 신장 182㎝의 아웃사이드 히터 조던 윌슨을 선택했다. 깜짝 발탁이다. 밸런스를 위한 결정이다. 현대건설은 아시아쿼터로 아포짓 스파이커 메가 왓티 퍼티위 영입이 확실시되는 상황에서 리시브가 안정적인 조던 윌슨을 낙점했다. 윌슨은 배구 선수로는 작은 신장이지만 가공할 만한 점프력을 바탕으로 한 공격도 뛰어나다는 평가다.

흥국생명은 쿠바 출신 옌시 킨델란을 품었다. 강력한 공격 스타일이다. 자유계약(FA) 정호영을 영입하며 우승 후보로 급부상한 흥국생명은 킨델란을 선발하면서 공격에 방점을 찍었다. 정호영-이다현으로 이어지는 미들 블로커 라인에 킨델란, 자스티스, 김다은, 표승주로 이어지는 사이드 라인까지 리그 최정상급 파괴력을 구축하게 됐다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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