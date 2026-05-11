강성연, 베일 벗은 남편과 귤밭 데이트…재혼 전격 발표 “아린 마음 보듬어준 사람”

강성연이 재혼 소식을 전했다. 출처=강성연 SNS

배우 강성연이 이혼의 아픔을 딛고 새로운 사랑을 찾아 제2의 인생을 시작했다.

11일 강성연은 자신의 소셜 미디어를 통해 “아린 마음 보듬어 지켜준 당신이 있어 웃을 수 있었다”며 재혼 사실을 직접 공개했다.

함께 공개된 사진 속 강성연은 남편과 함께 싱그러운 귤밭을 배경으로 행복한 미소를 짓고 있었다. 그는 “다시 살아낼 수 있는 힘과 시간을 선물해 준 당신과 함께하는 모든 것이 기적 같다”며 남편을 향한 애틋한 진심을 전했다.

새로운 가정을 꾸린 근황에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 강성연은 “아이들과 함께 좋은 분과 새로운 가정을 꾸려 평범 속 귀한 행복을 만들어 나가는 중”이라며 가족에 대한 애정을 드러냈다.

뒤늦게 소식을 알린 이유에 대해 그는 “요란하게 알리고 싶지 않은 마음도 있었지만, 어떻게 살아가고 있는지 제대로 알리는 것 또한 중요하다는 생각에 용기를 냈다”며, 무엇보다 “가장 중요하고 쉬운 방법은 나 자신의 행복이더라”는 깊은 소회를 덧붙여 많은 이들의 응원을 자아냈다.

한편 강성연은 2012년 재즈 피아니스트 김가온과 결혼해 슬하에 두 아들을 두었으나 2023년 이혼 소식을 전한 바 있다. 현재 그는 두 아들을 직접 양육하며 일과 가정 모두에 최선을 다하고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]