‘리버스’ 서지혜, 부모 살해한 고수에게 복수 성공…충격 엔딩 이끈 존재감

배우 서지혜가 반전의 주인공으로 활약하면서 ‘리버스’의 마지막을 화려하게 장식했다.

지난 8일 공개된 웨이브 오리지널 ‘리버스’ 7회와 최종회에서 서지혜는 함묘진 역으로 열연을 펼쳤다.

방송에서 함묘진은 류준호(고수 분)를 아틀리에로 불러 그의 범죄 행각을 들췄다. 함묘진이 왕기철(윤제문 분)에게 입수한 음성 기록에는 류준호가 함묘진의 부모님을 죽였다고 말하는 이종수(유현수 분)의 말이 담겼다. 함묘진은 부와 명예를 위해 최희수(김재경 분)와 최영호(남경읍 분)에게 복종해야 했던 과거를 털어놓는 류준호에게 칼을 휘둘렀다.

하지만 함묘진의 복수는 류준호의 광기에 가로막혔다. 류준호의 힘에 밀려 납치된 함묘진은 차량과 함께 불태워질 위기에 놓였다. 간신히 빠져나온 함묘진은 자신을 구하러 온 형사들의 도움으로 류준호에게서 벗어날 수 있었다. 형사들에게 총을 맞고 쓰러진 류준호를 찾아간 함묘진은 최희수를 살해했냐는 물음에 “궁금해 하지 마”라며 선을 그었다. “온몸이 썩어 문드러질 때까지 차근차근 망가뜨려 줄 테니까”라며 “제발 천천히 죽으라”고 읊조리는 함묘진의 모습은 서지혜의 여유로운 미소가 더해졌고 가장 잔혹하고 완벽한 복수의 마침표로 남았다.

별장 폭발 사고의 잔혹한 전말도 마침내 수면 위로 드러났다. 사고 당일 최희수를 찾아간 함묘진은 어린 시절 자신의 고향이 촬영된 영상을 보고 경악을 금치 못했다. 과거 명문대 입학을 앞두고 음주운전 사고를 낸 최희수가 함묘진의 아버지를 다치게 했고, 이를 은폐하기 위해 류준호가 방화를 저질렀다는 사실이 밝혀진 것. 믿을 수 없는 진실에 함묘진은 울부짖으며 테이블 위에 놓인 과도를 휘둘렀다.

일상으로 돌아온 함묘진은 자신을 찾아온 정신과 의사가 “언제부터입니까. 돌아온 기억을 감추기 시작한 게”라고 질문하자 이를 부정하지 않았다. 함묘진은 기억을 잃은 것이 아니라, 복수를 위해 의도적으로 기억상실을 연기해왔던 것. 그녀가 교통사고 직후 수술실에 들어가서도 류준호의 범행을 주목하고 있었다는 사실이 밝혀지며 반전을 선사했다. 모든 것을 기억하면서도 철저히 자신을 숨긴 채 기회를 엿본 함묘진의 치밀함이 돋보였다.

또 다른 반전도 시청자를 기다리고 있었다. 부모님이 잠든 추모 공원을 찾아간 함묘진은 “선물 받아본 적 있어?”라는 최희수의 질문을 불현듯 떠올렸다. 선물을 생각하면서 살아본 적이 없다는 묘진의 말에 희수는 자신이 선물을 주겠다고 했다. 날카로운 물건에 공포를 느끼는 최희수가 테이블 위에 과도를 놓아둔 것이 사실은 함묘진의 복수를 돕는 의도였던 것이다.

복잡다단한 인물의 심리를 완벽하게 소화하며 극을 이끈 서지혜는 복수를 향한 집착 등 감정의 파도를 넘나드는 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증했다. 이번 작품에서 활약이 누구보다 빛났던 만큼 향후 어떤 캐릭터로 연기 변신을 이어갈지 주목된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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