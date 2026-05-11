발렌시아가, 새로운 백&테크웨어 라인 조명한 캠페인 공개

사진=발렌시아가

발렌시아가가 사진작가 한나 문 고유의 시선으로 완성한 새로운 캠페인을 발표했다고 11일 밝혔다.

크리에이티브 디렉터 피에르파올로 피치올리가 디자인한 백과 레디 투 웨어를 개성을 가진 인물들과 함께 감각적으로 담아낸 것이 특징이다.

이번 캠페인에는 브랜드 앰버서더인 가수 겸 배우 피피 끄릿 암누아이데차콘을 비롯해 더보이즈 주연, 양 차오웨이, 천 페이위, 마 스춴 등 글로벌 슈퍼스타들이 대거 참여했다. 화이트 페이퍼 위에 오려 붙인 듯한 콜라주 기법의 비주얼은 마치 코믹북의 한 장면이나 슈퍼히어로 수집용 카드를 떠올리게 한다. 각 인물은 현대 문화를 상징하는 아이콘이자 고유한 서사를 가진 주인공으로 묘사되었으며, 아이코닉한 액세서리를 매치해 강렬한 에너지를 발산한다.

캠페인에서는 새로운 크기와 소재로 변화를 준 발렌시아가 로데오, 르 시티, 르 셋 라인의 백을 집중 조명한다. 이와 함께 젯 스니커즈, 컴피 로퍼, 코스모 선글라스, 에이사 주얼리는 물론, 새롭게 선보이는 테크웨어 라인의 애슬레틱 웨어 등 여름 및 가을 26 컬렉션의 주요 피스들을 폭넓게 선보인다.

한편, 이번 캠페인에 등장한 발렌시아가 로데오, 르 시티, 르 셋 백은 전 세계 주요 발렌시아가 매장과 공식 온라인 홈페이지를 통해 구매 가능하다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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