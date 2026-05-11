로이킴이 재해석한 ‘스물다섯, 스물하나’ MV 티저 오픈…한 소절만 들어도 감성 가득

리메이크 앨범으로 돌아오는 가수 로이킴이 뮤직비디오 티저를 공개했다.

로이킴은 지난 8일 오후 6시 공식 SNS를 통해 리메이크 앨범 ‘다시 불러 봄 - Bloom Again’의 수록곡 ‘스물다섯, 스물하나’ 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다. 짧은 분량임에도 아련한 분위기와 영화 같은 연출이 어우러졌다.

작업실을 배경으로 막 인화된 필름을 정리하는 로이킴의 모습으로 시작했다. 그는 필름 조각을 하나씩 자르고 햇살 아래 비춰보며 오래된 기억을 되짚는 듯한 감정을 표현했다. 여기에 어린 시절 로이킴의 모습까지 등장해 지나간 시간과 추억을 향한 그리움을 더욱 짙게 만든다.

말미에는 “스물다섯, 스물하나”라는 가사가 로이킴 특유의 깊고 따뜻한 음색으로 흘러나오며 진한 여운을 남겼다. 짧은 한 소절만으로도 깊은 감성을 자극하며 ‘감성 장인’의 귀환을 각인시킨다.

앞서 로이킴은 ‘앵콜요청금지’와 ‘스물다섯, 스물하나’ 뮤직비디오 포스터를 순차적으로 공개했다. 이번 티저 역시 ‘시간’과 ‘기억’이라는 앨범의 정서를 섬세하게 녹여내며 기대를 높였다.

로이킴은 오는 20일 ‘다시 불러 봄 - Bloom Again’을 발매한다. 이번 앨범에는 ‘앵콜요청금지’, ‘스물다섯, 스물하나’, ‘Smile Boy’, ‘왜 그래’, ‘한 사람을 위한 마음’, ‘바람의 노래’ 등 총 6곡이 수록된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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