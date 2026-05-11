KIA, ‘브랜딩·마케팅 전문가’ 김민수 신임 대표이사 임명

사진=KIA 타이거즈 제공

프로야구 KIA가 11일 “기아 고객경험본부장 김민수 부사장을 KIA 타이거즈 신임 대표이사로 임명했다”고 밝혔다.

김민수 신임 대표이사는 지난 1993년 현대차에 입사해 글로벌 비즈니스와 마케팅 분야에서 전문성을 축적한 이다. 2008년 기아 워싱턴사무소에서 국제 대관 업무를 맡았다. 이후 2019년부턴 그룹 계열사인 해비치호텔앤드리조트 및 해비치 CC의 대표이사를 역임했다.

올해 기아로 복귀, 고객경험본부장 역할을 담당한 그가 야구단의 중책을 맡게 됐다. 무엇보다 브랜딩·마케팅 전문가인 김 대표이사의 역량이 호랑이 군단과 어떤 시너지를 낼지 주목된다. KIA는 “김 대표이사가 다양한 경험으로부터의 인사이트를 통해 KIA 타이거즈의 브랜드 가치 성장을 이끌 것으로 기대된다”고 전했다.

기아 국내생산담당 및 KIA 대표이사를 겸직해오던 최준영 사장은 그룹 내 신규 역할을 맡게 됐다. 최 사장은 지난 2024년 7년만의 통합 우승 등 재임 기간 동안 구단 발전에 크게 이바지했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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