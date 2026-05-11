배우 정윤민, 브래드 피트 AI 합성 사진 논란…“경각심 차원” 해명에도 ‘냉담’

정윤민이 브래드 피트와 함께 찍은 것처럼 보이게 제작한 AI 이미지. 출처=정윤민 SNS

배우 정윤민이 할리우드 스타 브래드 피트와 찍은 사진이 인공지능으로 생성된 가짜 이미지임을 뒤늦게 밝혀 논란에 휩싸였다.

정윤민은 11일 자신의 SNS를 통해 “북촌 사진을 보고 (브래드 피트가) 내한한 것이냐 묻는 분이 많아 해명 글을 올린다. 결론부터 말씀드리면 AI로 생성된 이미지”라고 밝혔다.

앞서 정윤민은 지난 9일 “북촌 골목길에서 빵형(브래드 피트의 애칭)을 만나다니”라는 문구와 함께 정교하게 합성된 사진을 게재해 큰 화제를 모은 바 있다.

문제는 정윤민의 해명 방식과 태도다. 그는 “실존 인물과 배경을 정교하게 만들 수 있다는 게 무서워 경각심을 가지자는 마음으로 공유한 것”이라 설명했지만 정작 해당 게시물에는 AI 제작물임을 알리는 어떠한 표기나 워터마크도 없었다. 특히 해명 이후에도 사후 조치는 미흡했다. 논란이 확산된 11일 오후까지도 최초 게시물에는 AI 생성물임을 알리는 수정이나 문구 삽입 등이 전혀 이뤄지지 않은 채 방치되고 있다.

오히려 지인들이 댓글로 진위 여부를 물을 때도 묵묵부답으로 일관하며 사실상 오해를 방치했다는 지적이다. 이로 인해 온라인 커뮤니티에서는 브래드 피트의 내한설이 확산됐고 일부 매체에서는 이를 사실 확인 없이 기사화하는 등 혼란이 가중되었다.

대중의 반응은 냉담하다. 누리꾼들은 “본인이 거짓 정보를 유포해놓고 왜 대중에게 경각심을 가지라고 훈계하느냐”, “해명이 아니라 반성문을 써야 할 상황”, “AI의 위험성을 알리겠다며 스스로가 위험 사례가 된 꼴”이라며 날 선 비판을 쏟아내고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]