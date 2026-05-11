메가박스, 루브르 → 우피치...세계 미술관 도슨트로 만난다

메가박스(대표 홍정인, 남용석)의 대표 강연 ‘시네도슨트’가 신규 프로그램을 공개하며 미술 애호가들의 시선을 끈다.

올해로 7회째를 맞은 메가박스 ‘시네도슨트’는 세계 유명 미술관의 작품 및 예술사를 전문가의 해설과 함께 감상하는 미술 강연 프로그램이다. 매년 높은 좌석판매율을 기록하며 취향의 깊이가 남다른 관객들이 손꼽는 메가박스 대표 인문 강연으로 인기가 높다.

‘2026 시네도슨트’ 시즌1은 ‘미술관, 그곳으로 한 걸음 더’라는 주제로 ▲루브르: 가장 거대한 박물관의 깊은 곳 ▲오르세 미술관: 인상파가 아닌 이들의 목소리 ▲우피치 갤러리: 르네상스 이후 새로운 길을 모색하다 ▲런던 내셔널 갤러리: 숨겨왔던 우리 영국의 얼굴 ▲독일 뮌헨 알테 피나코테카에서 렌바흐하우스까지 총 5회의 강연으로 진행한다.

이번 시즌에는 우리에게 익숙한 세계적 미술관들이 품고 있는 숨은 명작들을 조명한다. 거대한 규모와 인파로 인해 미처 발견하지 못했던, 미술관 깊은 곳에 숨겨진 작품들을 전문 해설과 함께 극장의 대형 스크린으로 감상할 수 있다.

올해도 안현배 미술사학자가 전문 도슨트로서 관객을 미술관 가장 깊은 곳으로 안내한다. 안현배 미술사학자는 프랑스 파리에서 예술사학과 순수예술사 분야에서 석사학위를 받은 뒤 같은 분야로 박사 과정을 수료했다. 저서로는 ‘안현배의 예술수업 - 오르세의 프랑스 모더니즘 이야기’, ‘미술관에 간 인문학자’, ‘에곤 실레, 예술가의 표현과 떨림’이 있다.

‘2026 시네도슨트’ 시즌1은 오는 5월 18일부터 6월 16일까지 메가박스 코엑스점에서 열린다. 특히 4K해상도를 지원하는 ‘MEGA | LED’(메가 LED) 특별관에서 진행되는 만큼 더욱 선명한 화질의 대형 스크린으로 예술 작품을 세밀하게 감상할 수 있다. 강연 프로그램 세부 내용과 예매는 메가박스 홈페이지 및 모바일 앱에서 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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