“흠뻑쇼는 행복의 정점”…싸이가 바라본 ‘K-팝’

가수 싸이가 ‘흠뻑쇼’에 관한 행복과 ‘강남스타일’ 성공 뒤에 찾아온 부담감에 대해 털어놨다.

싸이가 지난 9일 CNN 인터내셔널에서 첫 방송된 신규 다큐멘터리 시리즈 ‘K-Everything(케이-에브리띵)’의 첫 주인공으로 낙점됐다. K-팝 부문 대표로 출연한 싸이는 K-팝의 히스토리 및 최근 트렌드 등을 진단하며 대담을 나눴다.

싸이는 ‘강남스타일’의 글로벌 성공을 발판으로 싸이가 기획사 피네이션을 설립했다. 크러쉬, 헤이즈, 화사, 안신애, TNX, 베이비돈크라이 등 소속 가수들의 활약과 더불어 대표인 싸이 역시 브랜드 콘서트 ‘흠뻑쇼’ 시리즈를 이어가고 있다. 매년 열리는 흠뻑쇼는 한국 전체 공연 티켓 판매량의 10% 이상을 차지하는 수준이다.

대니얼 대 김은 “‘흠뻑쇼’는 이제 한국에서 전설이 됐다. 한국 여름의 폭염 속에서 공연한다는 게 쉬운 일이 아닐 것 같다”고 운을 뗐다. 이에 싸이는 “한번 공연하면 4시간 정도 한다. 어릴 때 다른 사람이 행복해하면 저도 행복했다”면서 “제 콘서트는 행복의 정점이라고 할 수 있을 것 같다”고 답했다. 이어 “2만 5000명 관객 앞에서 공연한다면 저로 인해 행복해하는 2만 5000개의 얼굴을 눈앞에서 보게 된다. 그때는 진짜 죽어도 여한이 없겠다 싶다”고 감격의 후기를 전했다.

K-팝 역사에서 기념비적인 족적을 남긴 ‘강남스타일’에 대한 에피소드도 공개했다. 2012년 발매된 ‘강남스타일’은 빌보드 차트를 뒤흔들며 K-팝의 위상을 높였다. 발매 6개월 만에 뮤직비디오 조회 수만 10억 회를 돌파했다.

이에 대해 싸이는 타이거 JK가 고속도로 갓길에 차를 세우고 울면서 자신에게 전화했던 일화를 전하며 “가사 전체가 한국어인 노래가 미국 라디오에서 흘러나온다는 것이 한국계 미국인들에게 어떤 의미인지 아시지 않나”라는 말을 건넸고, 대니얼 대 김 역시 “생각만 해도 울컥한다”며 깊이 공감했다.

강남에 세워진 ‘강남스타일’ 동상에 대해서는 “솔직히 개인적으로는 쑥스럽고 과분하다”며 겸손한 태도를 보였다.

싸이는 “가수로서는 평생 누리고 있지만 작곡가로서는 그것이 꿈인 동시에 악몽”이라며 ‘강남스타일’의 성공에 얽힌 고백을 내놓기도 했다. 그는 “어떻게 이 노래보다 더 좋은 결과물을 만들 수 있을까”라는 창작자의 압박감과 고뇌를 드러냈다.

한편 싸이가 출연한 ‘K-Everything’은 최근 세계 문화 트렌드를 선도하는 한국 문화의 글로벌 영향력 및 뿌리를 조명하는 프로그램이다. 배우 겸 프로듀서 대니얼 대 김이 진행을 맡았으며, 총 4부작에 걸쳐 K팝과 드라마, 푸드, 뷰티 등 세계적으로 사랑받는 한국 문화 전반을 탐구한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]