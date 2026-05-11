‘템빨용사’ 사전예약 50만 돌파… 오는 26일 글로벌 출시 예정

이미지=크래프톤 제공

㈜크래프톤(대표 김창한)의 크리에이티브 스튜디오 5민랩은 신작 모바일 게임 ‘템빨용사(Overgeared Hero)’의 글로벌 사전예약자 수가 50만명을 돌파했다고 밝혔다

템빨용사는 '가방=전투력'이라는 독특한 시스템이 핵심인 가방 기반 수집형 전략 로그라이크 RPG다. 매 판 무작위로 등장하는 아이템을 선택하고, 같은 아이템을 합쳐 상위 등급으로 진화시키는 '머지' 과정을 거쳐 제한된 가방 공간에 전략적으로 배치하는 방식으로 진행된다. 단순히 좋은 아이템을 모으는 것이 아니라 어떻게 조합하고 어디에 배치하느냐에 따라 공격력과 방어력이 달라지고, 아이템 간 시너지 설계가 승패를 가른다.

5민랩은 현재 템빨용사 사전예약을 구글 플레이 스토어와 애플 앱스토어에서 진행 중이다.

5민랩은 크래프톤 산하 크리에이티브 스튜디오로, 박문형 대표가 이끌고 있다. 실시간 PVP 액션 게임 '스매시 레전드'를 개발·서비스하며 모바일 캐주얼 게임 시장에서 입지를 다져온 곳이다. 크래프톤이 배틀그라운드 IP 중심의 펍지 스튜디오 외에 장르 다변화를 위해 운영 중인 개발 스튜디오 가운데 하나로, 이번 템빨용사는 스매시 레전드에 이은 5민랩의 두 번째 주요 타이틀이다.

템빨용사는 5월 26일 글로벌 출시 예정이며, 한국·대만·미국·일본 등 주요 지역에서 서비스를 제공할 계획이다. 현재 일부 해외 지역에서 진행 중인 사전 서비스에서는 긍정적인 이용자 반응이 이어지고 있으며, 출시 전부터 이용자 커뮤니티를 중심으로 기대감이 확산되고 있다.

이와 함께 5민랩은 자사 실시간 PvP 액션 게임 ‘스매시 레전드(SMASH LEGENDS)’에서 ‘템빨용사’ 사전예약 협업 이벤트를 5월 19일까지 진행하고 있다. 이벤트 참여 이용자 전원에게는 [템빨용사] 앱 아이콘, [템빨용사] 냥법사 캐릭터 아이콘을 비롯해 크레딧, 레전드 코인, 패션 티켓 등 다양한 인게임 보상이 지급된다.

또한 누적 사전예약자 수 50만 명 달성에 따라 ‘스매시 레전드’ 이용자들에게 보석 500개를 포함한 추가 보상도 제공된다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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