“명동 한복판서 업고 싶어”…박시영 디자이너, 15년 열애 동성 연인 향한 ‘직진 사랑’

박시영 디자이너가 코미디언 원소윤과 대화를 나누고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘왓챠’ 영상 캡처

영화 ‘베테랑2’, ‘곡성’ 등 수많은 화제작의 얼굴을 만들어낸 박시영 디자이너가 15년째 곁을 지켜온 연인을 향해 변함없는 애정을 드러냈다.

지난 9일 박시영은 공개된 왓챠 유튜브 채널 ‘처음 만난 사이’에 출연해 솔직한 입담을 과시했다. 이날 방송에서 그는 “현재 가장 자랑하고 싶은 것이 무엇이냐”는 질문에 일말의 망설임 없이 “애인”이라고 답하며 눈길을 끌었다.

박 디자이너는 최근 SNS에 연인에 대한 애정 어린 글을 올렸다가 이른바 ‘커밍아웃 기사’로 화제를 모았던 당시 심경도 전했다. 그는 “마흔 살에 커밍아웃 기사가 나와 당황스럽기도 했지만, 아무리 생각해도 지금 내가 자랑할 수 있는 건 애인뿐”이라며 “애인을 업고 명동 한복판을 걸으며 ‘내 사람’이라고 자랑하고 싶은 마음”이라고 밝혀 사랑꾼의 면모를 보였다.

연인의 매력에 대해서는 깊은 신뢰를 드러냈다. 박 디자이너는 “늘 어른스럽게 행동하려 노력하는 모습이 좋다”며 “칭얼거리고 애교 많은 내 성격을 잘 받아주는 사람”이라고 덧붙였다.

앞서 그는 자신의 SNS를 통해 “15년 내내 이 마음이 들끓어댄다. 좋아서 미쳐버릴 것 같다”는 파격적인 고백으로 대중의 주목을 받은 바 있다.

한편 박시영은 영화 ‘왕과 사는 남자’, ‘관상’, ‘곡성’, ‘베테랑2’, ‘마더’ 등 한국 영화계를 대표하는 굵직한 작품들의 포스터를 제작하며 독보적인 감각을 인정받고 있는 국내 대표 그래픽 디자이너다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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