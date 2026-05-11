2PM 완전체 뭉친다…8월 ‘THE RETURN’ 개최

그룹 2PM이 오는 8월 한국에서 3년 만에 6인 완전체 단독 콘서트를 개최한다.

2PM은 지난 9일과 10일 양일간 일본 도쿄돔에서 현지 데뷔 15주년 기념 단독 콘서트 ‘2PM 일본 데뷔 15주년 콘서트 ‘더 리턴’ 인 도쿄(2PM Japan 15th Anniversary Concert "THE RETURN" in TOKYO DOME)’를 열었다. 마지막 날 공연에서 한국 공연 일정이 발표돼 관객들의 환호를 받았다.

이에 따르면 2PM은 8월 8일과 9일 인천 인스파이어 아레나에서 ‘더 리턴’ 인천 공연이 열린다. 해당 공연은 2023년 9월 데뷔 15주년 기념 콘서트 ‘잇츠 투피엠(It’s 2PM)’ 이후 약 3년 만에 성사된 한국에서의 6인 완전체 단독 콘서트다.

2008년 한국에서 데뷔한 2PM은 2011년 5월 일본 데뷔 무대에 섰다. 올해로 데뷔 18주년을 맞은 2PM 멤버들은 노래, 연기, 예능 등 영역을 넘나들며 활약하고 있다.

2PM은 2023년 10월 도쿄 아리아케 아레나에서 열린 단독 콘서트 ‘잇츠 2PM 인 재팬(It’s 2PM in JAPAN)’ 이후 2년 7개월 만이자, 2016년 멤버 군 입대 전 일본에서 마지막으로 진행한 공연 이후 10년 만의 방문이었다. 도쿄돔에 돌아온 2PM은 히트곡 무대를 선사하고 일본 정식 데뷔 15주년을 뜻깊게 장식했다.

‘하트비트(Heartbeat)’, ‘핸즈 업(Hands Up)’, ‘우리집’ 등 대표곡과 일본 발매곡까지 풍성한 세트리스트로 관객 만족도를 높이고 레전드 그룹의 존재감을 보여줬다. 엔딩곡 ‘아일 비 백(I'll Be Back)’은 “반드시 이곳으로 돌아오겠다”는 10년 전의 약속을 떠올리게 했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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