[콘텐츠 권력이동] “통합미디어법, 활력 불어넣는 산업적 관점으로 바라봐야”

온라인동영상서비스(OTT) 급성장으로 방송 산업 구조 자체가 근본적으로 바뀌고 있다. 국내 미디어 생태계가 빠르게 재편되는 상황에서 산업의 현실을 반영한 제도 정비와 방송사의 체질 개선은 더는 미룰 수 없는 과제로 떠올랐다.

이성민 한국방송통신대학교 미디어영상학과 교수는 11일 “영상 시장에서 채널을 운영하는 비용은 진입장벽이 굉장히 높은 구조였는데 현재는 그러한 허들이 낮아졌다”며 “유통이나 창작 측면의 허들이 모두 낮아져서 진입장벽이 다 무너졌다고 할 수 있다. 이제 더 다양한 영상을 만들고 유통할 수 있게 된 것”이라고 현재 방송 생태계를 짚었다.

소비자 측면에서도 더 다양한 채널과 콘텐츠를 즐길 수 있게 됐다. 이 교수는 “기존의 방송 편성이라는 제도 때문에 경직됐던 형식도 자유로워졌다. 훨씬 다양성이 높아졌다”고 말했다. 이어 “방송은 기본적으로 거실에 놓여 있던 가족 매체의 성격이 있었는데 훨씬 더 개인화된 일상으로 확산됐고, 거기에 맞춰 다양한 콘텐츠를 실제로 더 많이 접할 수 있게 됐다”고 설명했다.



산업의 지각변동 속에서 낡은 규제의 틀에 갇힌 국내 미디어 생태계에 대한 우려의 목소리도 높다. 글로벌 OTT 공룡들이 무서운 속도로 성장하는 동안 국내 방송사들은 여전히 엄격한 광고 규제와 방송통신발전기금 분담 등 이른바 비대칭 규제 족쇄에 묶여 역차별을 받고 있다는 지적이다. 정부와 국회가 급변하는 환경을 반영한 통합미디어법 제정을 추진 중이지만 아직 관련 논의기구도 만들어지지 못한 상황이다.

이 교수는 “규제를 더 늘려나가기 위한 방식이 아니라 기존 방송 영역에서의 자율성을 높이는 방향으로 제도가 개선되지 않는다면 현실적으로 방송 제도가 유지 가능할지 근본적인 의문이 있다”고 힘주어 말했다. 이어 “방송 산업이 지속 가능하기 위해서 활력을 불어넣는 방향으로 법이 개선돼야 한다. 그런데 통합미디어법도 산업적인 관점보다는 정치적이거나 다른 규제 목적의 접근이 더 많이 들어가고 있다”며 “이런 것에 균형을 맞춰야 하는데 기대 반, 우려 반”이라고 지적했다.



앞으로도 OTT와 기존 방송가의 경계는 빠르게 허물어질 전망이다. 이같은 변화가 거스를 수 없는 시대의 흐름이 된 만큼 빠르게 발맞춰야 생존을 도모할 수 있다. 이 교수는 “방송은 영상을 접할 수 있는 하나의 채널이다. 방송 사업자는 방송을 송출하는 동시에 영상을 제작하고 유통하는 회사다. 방송 의존적으로만 기획을 하다 보면 생태계가 하락할 때 같이 내려간다. 현재 OTT를 비롯해서 다양한 플랫폼이 있는 상황에서 방송의 위치와 정체성을 다시 찾아야 한다. 인력 구조 등 많은 것이 바뀌어야 하는데 말은 쉽지만 정말 어려운 작업”이라고 조언했다.

그러면서 “방송의 역할이 바뀌었고 위치가 바뀌었다. 그걸 받아들이고 조정의 과정을 거쳐야 한다. 예를 들어 영상의 분량이나 템포 등 기준이 유튜브와 기존 방송은 많이 다르다. 방송 사업자마다 입장이 다르기 때문에 각자 목적에 맞게 정리할 필요가 있다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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