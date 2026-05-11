손흥민, 또 다시 득점 실패… LAFC, 2경기 연속 4실점 패

LAFC 손흥민. 사진=AP/뉴시스

손흥민(LAFC)이 또 다시 득점에 실패하며 팀 패배를 막지 못했다.

손흥민은 11일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 휴스턴과 2026 MLS 12라운드 홈 경기에서 풀타임을 소화했지만 공격포인트를 기록하지 못했다. LAFC는 1-4로 패했다.

LAFC의 부진이 길어진다. LAFC는 지난 7일 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 준결승 2차전에서 톨루카(멕시코)에 0-4로 완패했다. 2경기 연속 4실점을 하는 등 최근 3경기에서 1무 2패에 그치고 있다.

손흥민은 2선 미드필더로 선발 출격했다. 전반 4분에는 날카로운 프리킥을 날리며 팀의 분위기를 이끌었다. 볼이 휴스턴 수비수의 머리를 맞고 크로스바를 때려 아쉽게 득점으로 연결되지 않았다.

하지만 LAFC는 휴스턴에 먼저 2골을 내주며 끌려갔다. 페널티지역 왼쪽 측면으로 파고든 휴스턴의 로렌스 엔날리가 컷백을 내주자 잭 맥클린이 페널티아크 왼쪽 부근에서 강력한 왼발 슈팅으로 선제골을 뽑았다. 전반 34분에는 페널티아크 왼쪽에서 따낸 프리킥을 길례르미가 왼발 슈팅으로 추가골을 만들어내며 달아났다.

LAFC는 반격에 나섰다. 그 중심에는 손흥민이 있었다. 전반 추가시간이었다. 손흥민이 중원에서 페널티지역 왼쪽으로 파고든 제이콥 샤플버그에게 침투 패스를 내줬다. 샤플버그의 크로스를 받은 오르다스가 문전에서 왼발 슈팅을 날려 만회골을 터뜨렸다.

당초 MLS 사무국은 손흥민과 샤플버그의 패스를 모두 도움으로 기록했다. 하지만 오르다스의 슈팅 직전 볼을 흘린 스테픈 유스타키오를 세컨더리 도움으로 잡으면서 손흥민의 도움은 취소됐다.

전반을 1-2로 마친 LAFC는 후반전 초반 연속 실점하며 더욱 흔들렸다. 휴스턴은 후반 6분 마테우슈 보구시의 추가골로 점수 차를 벌렸고 후반 10분 역습 상황에서는 페널티지역 오른쪽에서 때린 맥글린의 득점으로 승부를 갈랐다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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