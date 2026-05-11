음저협, 조직 전면 개편…“AI 대응·혁신 체제 구축”

한국음악저작권협회가 조직을 전면 개편했다.

음저협은 11일 ‘Future Labs(퓨처 랩)’과 비서관, 인사팀, 법률지원팀, CS(고객 응대) 지원팀 등의 조직을 신설하고, 12년간 유지해온 본부장 체제를 처장 체제로 전환해 업무 체계 전반을 재설계했다고 밝혔다.

이번 직제 개편은 새로 취임한 이시하 회장의 개혁 의지에 따른 것으로 알려졌다. 음저협 측은 “회원 우선주의를 기반으로 한 분배 시스템 고도화, 민원 대응 강화, 공정한 인사 체계 확립, 그리고 AI 시대 대응 역량 확보에 초점을 맞췄다”며 “이번 개편은 2025년 공직유관단체로 지정된 이후 요구되는 책임성과 투명성 기준을 반영하고, 지난해 고위직 비위 사태 이후 협회 전반의 신뢰 회복과 혁신 체제 구축을 위한 첫 단계”라고 설명했다.



‘퓨처 랩’은 음악 산업의 판도를 바꾸고 있는 AI에 선제적으로 대응하기 위한 전담 조직으로, AI 음악 징수모델 도입을 비롯해 차세대 저작권 환경 변화에 대응하는 컨트롤타워 역할을 맡는다.

협회 운영의 두 축을 사무처와 행정처로 나눴다. 또 비서관 직제를 신설해 주요 사업과 의사결정 과정에 대한 사전 검토 기능을 강화했다.

분배 체계도 정비됐다. 기존 각 징수부서에 분산돼 있던 분배 담당 인력을 분배팀으로 모아 업무를 단일 체계로 통합했다.

회원 서비스 대응도 대폭 강화했다. 새롭게 꾸려진 CS지원팀은 부서별로 분산돼 있던 민원 대응 기능을 전담 창구 체제로 통합했다. 법무 기능 역시 법무팀과 법률지원팀으로 이원화했다. 인사업무를 전담하는 인사팀도 신설했다.

이시하 음저협 회장은 “이번 직제 개편은 단순한 조직 재편이 아니라, 음저협이 회원과 사회로부터 다시 신뢰받는 단체로 거듭나기 위한 출발점”이라며 “AI 시대를 선도하는 저작권 단체, 회원의 목소리에 가장 빠르게 반응하는 협회로 만들겠다”고 강조했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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