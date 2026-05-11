김채은, KUROX태비 신곡 MV 주인공 열연…‘분위기 여신’ 눈길

배우 김채은이 신곡 뮤직비디오 여주인공으로 눈도장을 찍었다.

지난 10일 KURO, 태비(Taeb2)의 신곡 '다시 돌아간다고 해도 널 (Love is gone)' 뮤직비디오가 공개됐다.

김채은은 어디서도 본 적 없는 신비로운 분위기를 발산하며 시선을 단숨에 사로잡았다. 도시와 자연을 배경으로 홀로 걷고, 사색하며, 때로는 뒤돌아보는 찰나의 순간들을 담아낸 그녀의 비주얼은 보는 이들의 시선을 멈추게 만들었다. 일상적인 공간마저 특별하게 만드는 김채은만의 아우라는 곡이 가진 공허하면서도 따뜻한 감성을 극대화했다.

영상은 자연광을 중심으로 현실과 꿈의 경계에 있는 듯한 몽환적인 무드를 연출했다. 김채은은 계단에 앉아 멈춰있는 시간 속에서도 깊이 있는 눈빛 연기를 선보이며 흐르는 일상 속에서 변화하는 감정의 결을 자연스럽게 표현해냈다. 카메라를 따라 움직이는 김채은의 몸짓은 자유로우면서도 서정적인 분위기를 자아냈다.

'다시 돌아간다고 해도 널'은 emo hip-hop 기반의 트랙으로 이별 후의 현실적인 감정을 담아냈다. 덤덤한 피아노 사운드와 절제된 드럼 비트 위로 흐르는 KURO와 태비의 감각적인 래핑은 뮤직비디오 속 김채은의 모습과 완벽한 조화를 이뤘다.

신예 김채은은 이번 뮤직비디오를 통해 비주얼 뮤즈로서의 가치를 증명했다. 특히 공원에서 빛과 바람을 느끼는 장면에서는 그녀 특유의 맑고 순수한 매력이 돋보이며, 밤의 거리에서 음악을 듣는 장면에서는 성숙한 감성이 교차해 팔색조 매력을 뽐낸다.

김채은은 오는 22일 방송되는 드라마 '오십프로'에서 이예지 역으로 출연 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]