이프아이, ‘Hazy (Daisy)’ 활동 마무리…“소중했던 무대, 팬들 응원 큰 힘”

사진=하이헷엔터테인먼트

걸그룹 ifeye(이프아이)가 컴백 활동을 끝낸 소감을 밝혔다.

이프아이는 지난 10일 방송된 SBS ‘인기가요’ 무대를 마지막으로 세 번째 EP ‘As if’의 음악방송 활동을 마무리했다. 약 8개월 만의 컴백으로 관심을 모았던 이들은 이번 활동을 통해 한층 짙어진 팀 컬러와 완성도 높은 퍼포먼스를 선보였다.

이날 마지막 음악 방송 무대에서 이프아이는 타이틀곡 ‘Hazy (Daisy)’를 통해 지금까지 활동하며 보여주고 싶었던 모든 매력을 쏟아내겠다는 각오로 무대에 올랐다. 멤버들은 한층 단단해진 표정 연기와 디테일한 안무, 안정적인 라이브를 바탕으로 몰입도 높은 퍼포먼스를 완성하며 무대의 완성도를 최고조로 끌어올렸다.

사진=SBS ‘인기가요’ 방송 장면 캡처

특히 몽환적이면서도 감성적인 곡 분위기 속에서 섬세한 감정 표현과 파워풀한 퍼포먼스를 동시에 소화하며 이프아이만의 색깔을 또렷하게 각인시켰다. 무대가 끝난 뒤에는 팬들의 뜨거운 함성과 응원이 이어지며 활동 마무리의 아쉬움을 달랬다.

이번 활동에서 이프아이는 Mnet ‘엠카운트다운’을 시작으로 KBS2 ‘뮤직뱅크’, MBC ‘쇼! 음악중심’, SBS ‘인기가요’, MBC M ‘쇼 챔피언’ 등 다양한 음악방송 무대를 소화하며 활약을 펼쳤다.

‘Hazy (Daisy)’ 뮤직비디오는 공개 7일 만에 유튜브 조회수 1000만 뷰를 돌파하며 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 입증했다. 데뷔곡 ‘NERDY’, 미니 2집 타이틀곡 ‘r u ok?’에 이어 3연속 1000만 뷰 기록까지 달성하며 상승세를 이어갔다.

이프아이는 “이번 활동 동안 정말 많은 사랑과 응원을 보내주셔서 감사하다”며 “오랜만에 컴백해 팬들과 만나고, 무대에 설 수 있는 순간들이 너무 소중했다. 또 팬분들의 따뜻한 응원이 이번 활동을 하는데 큰 힘이 됐다. 앞으로도 더 성장한 모습과 좋은 음악을 들려드리는 이프아이가 되겠다”고 소감을 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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