동탄시티병원, 화성시청 빙상선수단 대상 ‘단체 건강검진’

화성시청 소속 쇼트트랙 선수들이 검진을 마치고 기념품 전달과 기념 촬영을 하고 있다. 동탄시티병원 제공

강동경희대학교병원 교육협력 동탄시티병원이 화성시청 빙상선수단 및 코치단을 대상으로 단체 건강검진을 진행했다고 밝혔다.

이번 검진은 지난 6일 동탄시티병원 신관 The CITY 프리미엄 검진센터(화성특례시 동탄구 동탄지성로 117)에서 진행됐다. 조남규 감독을 비롯해 박세영, 서이라, 김태성, 장성우, 심준철, 박건녕, 신동민, 노도희, 김혜빈, 김지유, 김은서, 김민지, 장연재 선수 등 총 14명이 참여했다.

화성시청 빙상선수단은 지난 동계올림픽에서 여자 계주 금메달을 획득한 노도희 선수와 남자 계주 은메달을 차지한 신동민 선수를 배출했다. 최근 열린 국가대표 선발전에서도 김태성 선수의 종합 2위, 신동민 선수의 계주 멤버 선발 등 꾸준한 경쟁력을 이어가고 있다.

조남규 감독은 “선수단이 점차 안정적인 경쟁력을 갖춰가고 있다고 생각한다”며 “이번 검진 역시 시즌 준비 과정에서 선수들의 컨디션 관리와 부상 예방에 도움이 될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

이번 검진은 시즌을 앞두고 선수들의 건강 상태와 컨디션을 체계적으로 점검하기 위해 마련됐다. 쇼트트랙 종목 특성상 작은 컨디션 변화도 경기력에 영향을 미치는 만큼, 선수별 상태를 객관적으로 확인하고 부상 예방과 경기력 유지에 활용할 계획이다.

이수문 동탄시티병원 대외협력실장은 “국가대표급 선수들이 시즌을 앞두고 건강 상태를 점검하는 과정에 함께할 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 지역 스포츠 선수들이 안정적인 환경에서 운동에 집중할 수 있도록 의료 지원과 건강관리 협력을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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