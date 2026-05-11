대명소노그룹, ‘소노트리니티그룹’으로 새 출발…숙박·항공 시너지 강화

대명소노그룹이 그룹 사명을 ‘소노트리니티그룹(SONO TRINITY GROUP)’으로 바꾸고 호텔·리조트와 항공 사업을 아우르는 글로벌 하스피탈리티 기업으로의 전환을 본격화한다.

소노트리니티그룹은 11일 사명 변경을 공식 발표하고, 여행과 숙박, 항공을 연결하는 고객 경험 확대에 나선다고 밝혔다.

새 사명은 그룹의 핵심 브랜드인 ‘소노’와 지난해 계열로 편입된 티웨이항공의 새 정체성인 ‘트리니티’를 결합했다. 40여 년간 그룹을 대표해온 ‘대명’에서 벗어나 호텔·리조트 사업과 항공 사업을 하나의 체계 안에서 연결하겠다는 의미를 담았다.

그룹은 이번 사명 변경을 계기로 소노가 쌓아온 숙박·리조트 운영 역량과 항공 비즈니스의 네트워크를 결합해 사업 간 시너지를 확대한다는 계획이다. 국내 호텔·리조트 업계에서 구축한 브랜드 기반에 항공 서비스를 더해 고객 여정 전반을 포괄하는 구조로 사업 영역을 넓히겠다는 구상이다.

새 슬로건으로는 ‘모든 여정에서 가족을 더 가깝게(Bringing Families Closer Through Every Journey)’를 제시했다. 여행의 출발부터 체류, 이후의 이동까지 이어지는 전 과정을 하나의 경험으로 연결하고, 가족 단위 고객을 포함한 다양한 이용자에게 편리한 서비스를 제공하겠다는 방향성이 담겼다.

마곡 통합 신사옥 ‘소노트리니티 커먼스(SONO TRINITY COMMONS)’ 이전도 그룹 통합 작업의 한 축으로 꼽힌다. 분산돼 있던 조직을 한곳에 모아 계열 간 소통과 협업을 강화하고, 호텔·리조트와 항공 사업의 결합 속도를 높이겠다는 취지다.

서준혁 소노트리니티그룹 회장은 “이번 그룹 사명 변경은 각 영역의 역량을 유기적으로 연결하여 더 큰 시너지를 만들고, 하나의 이름으로 하나의 미래를 연결하는 출발점”이라며 “서로의 다름을 강점으로 연결하고 신뢰와 존중, 그리고 열린 마음으로 소통하는 문화를 통해 더 큰 미래를 함께 열어갈 것임을 확신한다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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