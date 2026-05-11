“시즈니 모여라” NCT, 10주년 팝업 연다

그룹 엔시티(NCT)가 브랜드 론칭 10주년을 맞아 대규모 팝업을 개최한다.

SM엔터테인먼트는 NCT 론칭 10주년 기념 팝업 ‘엔시티 10TH 애니버서리 [엔시티 2026] 팝업 : 네오 그라운드(NCT 10TH ANNIVERSARY [NCT 2026] POP UP : NEO GROUND)’는 5월 15일부터 23일까지 서울 광진구 파이팩토리에서 개최된다고 11일 밝혔다.

‘네오 그라운드’는 매 순간 한계를 돌파하고 연대하며 달려온 NCT의 정체성과 에너지를 ‘퓨처리즘 스포츠’ 콘셉트로 구현했다. 시즈니(팬덤명) NCT가 함께 ‘원팀 (One Team)’으로서 새로운 도약의 순간을 향한 열기를 함께 체감할 수 있는 몰입감 넘치는 공간으로 꾸며질 전망이다.

NCT 특유의 미래지향적인 무드로 연출된 공간에서는 멤버들의 퓨처리스틱한 비주얼이 담긴 전시를 만날 수 있으며, 입단 등록을 시작으로 시즈니가 한데 모여 즐길 수 있는 다채로운 체험형 콘텐츠와 포토존, 스페셜 MD, 미션 완수 시 ‘피니셔 메달’을 증정하는 이벤트 등을 통해 실제 스포츠 축제에 참여한 듯한 생동감을 체험할 수 있다.

팝업 관람은 온라인 사전 예약 및 현장 예약 모두 가능하다. 매일 낮 12시부터 1시까지는 NCT 127, NCT DREAM, WayV, NCT WISH 공식 팬클럽 멤버십 전용 회차로 운영되며, 관련된 자세한 사항은 NCT 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

한편, NCT는 2016년 4월 9일 ‘일곱 번째 감각’으로 브랜드를 론칭했다. 올해 론칭 10주년 기념 프로젝트 ‘엔시티 10TH 애니버서리[엔시티 2026](NCT 10TH ANNIVERSARY [NCT 2026])’을 전개하고 있다. ‘에브리싱, 올 앳 원스, 네오(EVERYTHING, ALL AT ONCE, NEO)’라는 슬로건 아래 팬들과 함께 즐길 수 있는 다양한 활동과 콘텐츠, 이벤트를 순차적으로 선보일 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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