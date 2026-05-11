GMC 허머 EV SUV 나온다는데 운전 재미는 어느 정도일까?

허머 EV SUV가 국내에 공식 출시돼 11일부터 사전 계약에 들어갔다. GMC 제공

미국 스포츠실용차(SUV)의 대명사로 통하는 제너럴 모터스(지엠)의 프리미엄 SUV·픽업트럭 브랜드 GMC가 국내에 허머 EV SUV를 공식 출시한다고 한국지엠이 11일 밝혔다.

GMC의 플래그십 전동화 SUV인 허머 EV SUV는 도시는 물론, 야외 활동에도 모두 잘 맞는 차다. 지엠의 최신 전기차 전용 플랫폼을 기반으로 크랩워크, 슈퍼크루즈 등 혁신 기술까지 갖춘 데다 기존 내연기관 허머의 강인한 정체성까지 외관에서 느껴져 색다른 전기차로 기대를 모은다.

무엇보다 내연기관 허머처럼 힘을 뿜어낸다는 점도 인상적이다. 578㎰ 듀얼 모터 eAWD 시스템, 1회 충전 주행거리 512㎞, 800V 전기 시스템 기반 최대 300㎾ DC 급속충전을 지원한다.

허머 EV SUV가 도로를 질주하고 있다. GMC 제공

여기에 운전의 재미를 더하는 양념 같은 기술들도 대거 적용됐다. 먼저 전자식 4륜 조향 시스템도 관심을 끄는데 네 바퀴가 함께 조향돼 회전 반경을 줄임으로써 도심의 좁은 골목이나 주차 공간, 비도로 등 제한된 경로에서도 더욱 부드럽고 정확한 회전이 가능하다.

크랩워크는 저속 주행 시 뒷바퀴가 앞바퀴와 같은 각도로 회전하도록 제어하는 기능이다. 이를 통해 차량이 대각선 방향으로 이동할 수 있어 좁은 공간에서 빠져나오거나 험로에서 진행 방향을 세밀하게 조정해야 하는 상황에서 기동성을 높인다.

킹 크랩 모드는 뒷바퀴가 앞바퀴보다 더 빠르게 조향돼 차량 제어력을 유지하면서도 마치 드리프트를 하는 듯한 역동적인 주행 감각을 제공하는 기능이다. 이를 통해 차량의 기동성을 한층 높일 수 있으며 특히 비도로에서는 좁은 구간이나 장애물 근처에서 더욱 정밀하게 차를 제어할 수 있다.

리얼타임 댐핑 서스펜션과 조합되는 어댑티브 에어 라이드 서스펜션은 익스트랙트 모드를 활성화 시키면 차 높이를 약 149㎜ 높여 바위 지형이나 물웅덩이 등 거친 장애물 통과에 최적화 됐다.

이와 함께 허머 EV SUV의 주행 모드는 오프로드, 터레인, 견인/운반, 노멀, 마이 모드 등 5가지다.

허머 EV SUV는 탁월한 혁신 기능도 대거 장착했다. GMC 제공

이제 지엠의 첨단 운전자 보조 시스템인 슈퍼크루즈에도 관심이 간다. 허머 EV SUV에 당연히 슈퍼크루즈를 적용했다. 현재 국내 약 2만3000㎞의 고속도로 및 주요 간선도로에서 사용 가능한 슈퍼크루즈는 운전자가 전방을 주시한 상태(Eyes On)에서 운전대에서 손을 떼고 주행할 수 있는 ‘핸즈프리 드라이빙’을 구현한다. 특히 교통 흐름을 감지해 차량 간 거리를 유지하고 상황에 따라 자동으로 차선을 변경할 수 있다.

허머 자체가 큰 차기에 주행이나 주차에서 부담감을 느끼는 이들을 위한 기능도 있다. 바로 HD 서라운드 비전 카메라 시스템으로 차량 주변 영상을 센터 스크린에 다양한 방식으로 표시한다. 큰 차체를 운전하는 상황에서도 주변 환경을 직관적으로 확인할 수 있어 주차, 협로 진입, 오프로드 주행 등 다양한 상황에서 운전자의 판단을 돕는다.

안전 및 운전자 보조 사양도 폭넓게 적용됐다. 자동 긴급 제동 및 경고, 자동주차보조, 전방 보행자 감지 및 제동, 후방 보행자 경고, 리어 카메라 미러, 차선변경 경고 및 조향보조, 후측방 경고 및 제동, 후방 자동 제동, 운전석 햅틱 시트 등이 운전자에게는 주행 자신감을, 동승자에게는 안정적인 이동 경험을 제공한다.

프론트 파워 eTrunk™(e트렁크)는 최대 약 319ℓ의 적재 공간을 제공한다. 스카이 패널과 다양한 장비를 수납할 수 있으며 조명과 4개의 고정 장치를 갖춰 야외 활동 및 업무용으로도 사용할 수 있다.

후면에는 파워 스윙게이트와 파워 드롭 글라스가 적용된다. 리모트 키 또는 차량 후면의 외부 버튼으로 손쉽게 열고 닫을 수 있어 온·오프로드 어디서나 적재 공간에 편리하게 접근할 수 있으며, 후면 글라스는 개폐가 가능해 실내 개방감을 더욱 확장할 수 있다.

마지막으로 허머 EV SUV의 실내는 11인치 컬러 LCD 클러스터와 13.4인치 컬러 터치 스크린이 시원스레 운전자의 시야에 들어온다. 티맵 오토(TMAP Auto)와 누구 오토(NUGU Auto)로 구성된 TMAP(티맵) 커넥티드 서비스는 국내 운전자에게 익숙하다.

여기에 GM의 커넥티드 서비스인 온스타(OnStar®)가 더해져 원격 시동, 배터리 상태를 포함한 차량 정보 확인, OTA(무선 소프트웨어 업데이트) 등 다양한 원격 제어 기능을 지원한다.

오디오도 탁월하다. 허머 EV SUV에 탑재한 보스 프리미엄 서라운드 센터포인트(Centerpoint) 오디오 시스템은 14개의 스피커로 구성되며 일반적인 2채널 스테레오 음원을 여러 채널로 확장해 보다 입체적이고 몰입감 있는 소리를 즐길 수 있다. 여기에 EV 사운드 강화 기술을 적용해 터레인과 오프로드 주행 모드에 어울리는 고유한 소리도 지원한다.

허머 EV SUV는 국내에 2X 단일 트림으로 출시된다. 가격은 2억 중반대다.

허머 EV SUV는 2X 단일 트림으로 국내에 선보인다. GMC 제공

GMC는 허머 EV SUV 출시를 기념해 11일부터 19일까지 사전 계약 이벤트도 진행한다. 자세한 사항은 GMC 공식 홈페이지와 전국 전시장에서 안내받을 수 있다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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