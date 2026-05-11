변우석, ‘대군부인’ OST 히든카드 등판…‘소나기’ 흥행 잇는다

배우 변우석이 ‘21세기 대군부인’ OST 가창자로 출격한다.

카카오엔터테인먼트는 ‘이안대군’ 변우석이 직접 참여한 MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’의 마지막 OST를 오는 15일 공식 발매한다고 11일 밝혔다.

변우석의 음원은 앞서 공개된 ‘21세기 대군부인’ OST 라인업에는 포함되지 않았던 터라 놀라움을 안긴다. 지난 9일 방송 직후 예고편을 통해 깜짝 공개되며 시청자들을 놀라게 했다. 성희주(아이유 분)와 이안대군(변우석 분)의 서로를 향한 마음이 한층 깊어져 가는 가운데, 온갖 소문과 억측 속 초유의 위기에 처한 두 사람의 서사 위로 변우석의 보컬이 담긴 OST가 더해져 짧은 분량에도 짙은 여운과 강렬한 인상을 남겼다.

아이유와 함께 작품의 서사를 이끌어온 변우석이 직접 OST에 참여했다는 점에서도 주목받는다. 변우석은 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자 이안대군 역을 맡아, 성희주 역의 아이유와 아름다운 로맨스 케미로 ‘멜로 장인’이라는 호평을 얻고 있다. 또한 사랑하는 이들을 지키기 위해 운명에 맞서 변화하는 캐릭터를 설득력 있게 그려내며 전세계 시청자들을 사로잡고 있다. 특히, 변우석은 앞서 ‘선재 업고 튀어’의 OST ‘소나기’로 국내외 음원 차트를 휩쓸었던 터. 공식 발매 전부터 뜨거운 관심을 받고 있는 이번 ‘21세기 대군부인’ OST를 통해 그간 작품에서 쌓아 온 ‘이안대군’의 감정선을 음악으로 확장하며, 로맨틱 무드를 한층 끌어올릴 전망이다.

MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국이라는 가상의 설정을 바탕으로 그려내는 운명 개척 신분 타파 로맨스다. 지난 8일과 9일 방송된 MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’ 9, 10회에서는 결혼 계약서 유출 사건 이후 더욱 깊어지는 성희주의 감정과 함께, 이안대군과의 관계 변화가 본격적으로 그려졌다.

매 회 최고 시청률을 경신하며 뜨거운 인기를 증명하고 있는 가운데, 종영까지 단 2회만 남겨둔 ‘21세기 대군부인’의 결말을 향한 기대도 크다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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