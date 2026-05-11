투바투→82메이저, K팝 스타들...'KMA 2026' 무대 선다

글로벌 팬덤의 관심을 받고 있는 'KMA 2026'이 베일을 벗었다.

'KMA 2026'(KM차트 어워즈)은 11일 1차 라인업을 공개, 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER)·82메이저(82MAJOR)·비비업(VVUP)·킥플립(KickFlip)·올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)·코르티스(CORTIS)·롱샷(LNGSHOT)(데뷔순)이 라인업에 이름을 올려 기대를 모으고 있다.

투모로우바이투게더는 지난달 공개한 여덟 번째 미니앨범 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'로 또 다시 밀리언셀러가 됐다. 초동(발매 후 일주일) 판매량이 180만 장을 넘기며 데뷔 8년차임에도 상승세가 계속되고 있다. 글로벌 인기도 여전하다. 발매 첫주 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 3위로 진입했다. 타이틀곡 '하루에 하루만 더'는 '월드 디지털 송 세일즈' 2위에 오르며 의미를 더했다.

지난달 미니 5집 'FEELM'으로 컴백한 82메이저는 차근차근 계단식 성장세를 밟아가고 있다. 발매 당일 일간 음반 차트 2위와 주간 음반 차트 7위를 기록했고 중국 왕이뮤직에서는 한국어 노래 차트 20위에 올랐다. 아이튠즈에서는 발매 첫날 데뷔 후 처음으로 스페인 아이튠즈 '톱 100 송 다운로드' 차트 1위에 등극했다. 베트남에서는 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 1위를 기록했다.

2024년 데뷔한 비비업은 다국적 걸그룹답게 해외에서 반응이 뜨겁다. 지난해 11월 발매한 첫 미니앨범 선공개곡 '하우스 파티(House Party)'는 러시아 3위·인도네시아 7위·프랑스 9위·영국 11위·홍콩 17위 등 다양한 지역 아이튠즈 K팝 차트 상위권에 자리했다. 인도네시아 멤버 킴 덕분에 인도네시아 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 1위에 오르며 현지에서 높은 관심을 입증했다.

킥플립은 2025년 최고 성장의 한 해를 보냈다. '처음 불러보는 노래'로 미국 빌보드 '2025년 베스트 K팝 25선: 스태프 추천'에 오르며 세계적인 음악 축제인 '롤라팔루자 시카고' '서머소닉 2025' 무대에 올랐다. 탄탄한 실력과 무궁무진한 가능성으로 'K팝 슈퍼 루키' 수식어를 따냈다. 지난달 발매한 네 번째 미니앨범 '마이 퍼스트 킥(My First Kick)'은 초동 45만 장을 넘겼다.

K팝 전례없는 혼성그룹의 엄청난 파급력을 자랑하는 올데이 프로젝트는 올 초 미국 최대 라디오 방송사 '아이하트라디오 뮤직 어워즈(iHeartRadio Music Awards) K팝 베스트 뉴 아티스트 부문에 후보로 올랐다. 데뷔곡 '페이머스(FAMOUS)'부터 '위키드(WICKED)' 첫 미니앨범 선공개곡 '원모어타임(ONE MORE TIME)'과 타이틀곡 '룩앳미(LOOK AT ME)'까지 몽땅 음원차트를 접수하며 리스너들의 큰 사랑을 받았다.

코르티스 인기는 상상초월이다. 데뷔 만 1년이 되지도 않았지만 국내외 음악 시장을 뒤흔들고 있다. 지난해 발매한 첫 미니앨범은 누적 판매량 200만 장을 넘으며 K팝 역대 데뷔 앨범 판매량 최고 기록을 세웠다. 지난 4일 내놓은 두 번째 미니앨범 '그린그린(GREENGREEN)'은 발매 나흘 만에 200만 장을 돌파하며 폭발적인 판매량을 보여주고 있다. 인스타그램·틱톡 등 다양한 SNS에 타이틀곡 '레드레드(REDRED)' 챌린지 열풍이 휘몰아치고 있다.

박재범이 프로듀싱한 롱샷의 기세가 심상치 않다. 지난 1월 발매한 데뷔 앨범 '샷 콜러스(SHOT CALLERS)'가 데뷔 59일 만에 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 1억 스트리밍을 돌파했다. 자유분방한 팀 컬러답게 멤버들 전원 곡 작업에 참여, 국내외 다양한 페스티벌 무대에 오르며 실력을 보여주고 있다.

KM차트·KM차트 월드가 주최하고 KMA 조직위원회·유픽(UPICK)이 주관하는 'KMA 2026'은 7월 25일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 가요팬들과 만난다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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