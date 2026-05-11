움버거앤윙스, 뚝섬한강공원점 오픈…한강 핵심 상권 공략 본격화

사진=움버거앤윙스

움버거앤윙스가 뚝섬한강공원에 새로 오픈했다.

‘푸라닭 치킨’을 운영하는 ㈜아이더스에프앤비(대표이사 장성식)의 치킨 버거·윙 전문 브랜드 움버거앤윙스가 서울 광진구 뚝섬한강공원 초입에 ‘뚝섬한강공원점’을 개점하고 수도권 주요 입지 공략을 강화한다고 11일 밝혔다.

해당 매장은 한강공원 진입로와 지하철 7호선 자양역 인근에 위치해, 대규모 유동 인구가 집중되는 핵심 거점으로 평가받는다. 특히 피크닉과 데이트를 즐기는 2030 세대와 가족 단위 방문객의 유입이 활발한 상권 특성을 고려해 브랜드 인지도 확산과 고객 접점 확보를 위한 전략적 환경을 조성했다는 것이 업체 측 설명이다.

업체에 따르면 움버거앤윙스는 뚝섬한강공원점을 브랜드 경험 강화를 위한 특별 매장으로 운영할 방침이다. 많은 유동 인구가 발생하는 입지적 이점을 활용해 고객의 매장 방문이 자연스러운 브랜드 인지로 이어질 수 있도록 공간 동선과 메뉴 구성을 체계화했다.

특히 한강 상권의 특수성을 반영하여 운영 효율성을 높였다. 조리 시간 단축이 가능한 주요 메뉴 위주의 프로모션 세트를 구성하고, 야외 활동 중에도 취식이 용이한 ‘즉시 소비형 메뉴’를 전면에 배치했다. 이를 통해 이동 중인 고객의 이용 편의성을 높이고 매장 경쟁력을 강화한다는 전략이다.

움버거앤윙스를 운영하는 ㈜아이더스에프앤비 서기원 부대표는 “뚝섬한강공원점은 높은 유동 인구와 다양한 고객층이 공존하는 입지적 장점을 바탕으로 움버거앤윙스 브랜드의 경쟁력을 많은 분들께 선보일 수 있는 전략적 거점이 될 것”이라며 “한강을 즐기는 고객들이 보다 편리하고 맛있게 브랜드를 경험할 수 있도록 운영 관리에 최선을 다하겠다”라고 밝혔다

한편 움버거앤윙스는 180g의 통다리살 패티와 브리오쉬 번을 활용한 치킨 버거 및 윙 제품을 주력으로 선보이고 있다. 최근에는 브랜드 모델 송강과 함께한 신규 광고 캠페인 ‘스트릿 편’을 송출하며 시장 내 브랜드 영향력을 지속적으로 넓히고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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