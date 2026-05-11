카즈하, 청순한 얼굴에 ‘선명한 11자 복근’…반전 건강미 폭발 [스타★샷]

르세라핌의 멤버 카즈하가 산뜻한 화보의 비하인드 컷을 공개했다. 출처=카즈하 SNS

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)의 멤버 카즈하가 독보적인 아우라가 담긴 화보 비하인드 컷을 공개하며 팬심을 저격했다.

지난 9일 카즈하는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 하얀색 하트 이모티콘과 함께 촬영 현장의 생동감이 느껴지는 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 카즈하는 섬세한 세로 골지 디테일이 돋보이는 화이트 레이어드 니트 톱을 완벽하게 소화했다. 민소매와 가디건을 매치한 듯한 스타일링으로 가녀린 어깨 라인을 강조하는 동시에 니트 특유의 포근한 분위기를 자아냈다.

여기에 민트색 하의와 화이트 레그 워머, 발레 슈즈를 연상시키는 플랫 슈즈를 믹스매치해 카즈하만의 전매특허인 발레코어 룩의 정수를 보여줬다. 특히 깔끔하게 묶어 올린 하이 포니테일 헤어스타일은 그녀의 뚜렷한 이목구비를 한층 선명하게 부각시켰다.

또 다른 사진에서는 반전 매력이 돋보였다. 심플한 화이트 브라톱 차림의 카즈하는 운동으로 다져진 탄탄한 11자 복근을 가감 없이 드러내며 건강미를 발산했다. 루즈한 핏의 조거 팬츠를 골반 라인에 걸쳐 입은 스타일로 힙한 감성을 더했으며 두툼한 레그 워머와 토슈즈 디테일을 활용해 본업인 발레리나의 정체성을 패션으로 승화시켰다.

한편 카즈하가 속한 르세라핌은 오는 22일 정규 2집 ‘‘PUREFLOW’ pt.1’을 발매한다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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