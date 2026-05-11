한국관광공사, ‘조선왕실 와인마개’ 잇는 K-굿즈 찾는다

한국관광공사가 한국의 매력을 담은 관광기념품 발굴에 나선다. 외국인 투표로 뽑는 ‘글로벌 인기상’을 확대하고 면세점 유통과 연계한 상을 새로 마련하는 등 해외 시장을 겨냥한 K-굿즈 육성에 힘을 싣는다.

한국관광공사는 11일부터 28일까지 ‘K-굿즈, 세계로 향하다’를 슬로건으로 ‘2026 대한민국 관광공모전’ 기념품 부문 접수를 진행한다고 밝혔다.

공모 대상은 한국과 지역의 역사, 문화, 자연 등을 소재로 한 관광기념품이다. 분야는 한국적 매력을 담은 ‘일반 부문’과 지역 고유의 특색을 반영한 ‘로컬 특화 부문’으로 나뉜다. 사업자 또는 법인이라면 누구나 참여할 수 있다.

올해 공모전에서는 총 25개 수상작을 선정한다. 대통령상 수상작에는 1000만 원, 국무총리상 수상작에는 각 400만 원의 상금이 주어진다.

글로벌 경쟁력을 갖춘 기념품 발굴에도 무게를 둔다. 외국인이 직접 투표하는 ‘글로벌 인기상’은 기존 1개에서 3개로 확대된다. ‘롯데면세점 대표이사상’도 신설해 관광기념품의 유통 채널 확대 가능성을 높였다.

수상 업체에는 사후 지원도 제공된다. 관광공사는 1대1 컨설팅과 비즈니스 교육, 유통 채널 연계, 관광기금 융자 신청 자격 부여 등을 통해 선정 이후 실제 판매와 성장으로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.

공모전 수상작이 실제 시장 성과로 이어진 사례도 나오고 있다. 지난해 대통령상과 글로벌 인기상을 받은 미미디자인의 ‘조선왕실 와인마개’는 국립중앙박물관 등 주요 온·오프라인 판매처에서 인기를 얻었고, 현재도 협업 제안이 이어지고 있다.

2024년 한국관광공사 사장상 수상작인 시이닷의 ‘단청 키보드’도 품절을 기록한 뒤 현대백화점과 협업해 키캡 키링 상품으로 확장됐다. 한상미 미미디자인 대표는 “공모전 수상 후 월 매출이 평소보다 5배 뛰었고, 연매출도 전년 대비 약 3배 성장했다”고 말했다.

민병선 한국관광공사 관광산업본부장은 “뛰어난 아이디어와 높은 품질에도 불구하고 홍보 방법이나 판매처를 찾지 못해 어려움을 겪는 기념품 업체와 작가들에게 올해로 29회째를 맞는 이번 공모전이 세계로 나아가는 발판이 되길 바란다”며 “글로벌 경쟁력을 갖춘 우수 기념품을 발굴해 국내외 관광객의 만족도를 높이고 실질적인 판로 지원도 강화하겠다”고 말했다.

공모전 관련 자세한 내용은 한국관광공사 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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